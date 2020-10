Vor wenigen Tagen hat das Koala-Baby zum ersten Mal aus dem Beutel seiner Mama geschaut. Foto: APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/SIMONA GABRISOVA

Erster Schnappschuss vom Koala-Baby

Im Tiergarten Schönbrunn in Wien kam bereits im April ein Koala-Baby zur Welt. Bisher hat es aber noch niemand gesehen. Denn Koala-Mütter tragen ihre Babys in den ersten Monaten in ihrem Beutel. Bei der Geburt sind die kleinen Koalas nur so groß wie eine Bohne. Mittlerweile ist das Baby des Koala-Weibchens Bunji aber schon kräftig gewachsen und jetzt in etwa so groß wie eine Faust. Und vor wenigen Tagen hat es zum ersten Mal seinen Kopf aus dem Beutel gesteckt. Zum Glück war gerade die Tierpflegerin Simona Gabrisova da und konnte das Koala-Baby fotografieren. "Es kann sein, dass man das Jungtier nun wieder einige Tage nicht sieht, aber mit der Zeit wird es sein Köpfchen oder auch ein Füßchen immer häufiger aus dem Beutel strecken", sagt die Tierpflegerin. Es ist das erste Mal, dass Koalas im Tiergarten Schönbrunn Nachwuchs bekommen haben.

Dicker Kürbis

In Österreich gibt es jedes Jahr eine Staatsmeisterschaft für die größten Kürbisse. Dieses Jahr fand sie am vergangenen Wochenende in Tulln in Niederösterreich statt. Den ersten Preis hat ein Kürbis des Jugendzentrums Berndorf bekommen. Der "Bluza" – so nennt man besonders große Kürbisse auch – wiegt 735 Kilogramm. Zum Vergleich: So viel wiegt in etwa eine ausgewachsene Kuh. Insgesamt traten 30 Kürbisse bei der Staatsmeisterschaft gegeneinander an – und alle gemeinsam brachten sie rund 8,3 Tonnen auf die Waage. Das sind 8.300 Kilogramm.

In Tulln in Niederösterreich hat man den schwersten Kürbis gesucht. Gewonnen hat der Kürbis in der Mitte mit 735 Kilogramm. Foto: APA/NATUR IM GARTEN/MANUEL GUTLEB

Dicker Bär

In Österreich werden die dicksten Kürbisse ausgezeichnet, im Katmai-Nationalpark in Alaska sucht man jedes Jahr den dicksten Bären. Beim "Fat Bear"-Wettbewerb – das heißt "fetter Bär" auf Englisch – gewann dieses Jahr ein Braunbär namens "Jumbo Jet". Wie viel der dicke Bär genau wiegt, wissen wir leider nicht. Anders als Kürbisse lassen sich wilde Bären nämlich nicht so leicht auf eine Waage stellen. Bären werden im Herbst so dick, weil sie den gesamten Sommer über viel Lachs fressen. Das ist sehr wichtig. Denn im Winter brauchen die Tiere eine dicke Speckschicht, da sie dann die meiste Zeit in ihren Höhlen schlafen. (Birgit Riegler, 8.10.2020)