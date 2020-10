Nicht über jede Branche schwappen Kündigungswellen: Pflegeanbieter suchen schon jetzt händeringend nach Personal – und fordern von der Politik einen "Kraftakt". Foto: imago/photothek

Wien – Eben hat Sozialminister Rudolf Anschober den Startschuss für eine Pflegereform gegeben, da deponieren die großen Hilfsorganisationen auch schon ihre Wünsche – mit markigen Worten. Es brauche einen "Kraftakt", um die "Schicksalsfrage" zu lösen, sagt Elisabeth Anselm, Leiterin des Hilfswerks: "Wir haben das Gefühl, die Dramatik der Lage ist noch nicht klar geworden."

Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe meinen damit die Personalnot in der Pflege. Schon jetzt müsse manche Heimstation geschlossen und mancher Kundenwunsch unbefriedigt bleiben, doch die ganz große Lücke drohe wegen der Alterung der Gesellschaft und absehbarer Pensionierungswellen in der Zukunft. Bis 2030 werden laut einer Studie 75.000 zusätzliche Kräfte benötigt. Scheitere die Rekrutierung, warnt Anselm, werde jede Reform "Makulatur bleiben". Die Politik müsse deshalb gleich an mehreren Hebeln ziehen.