Schon bei der Eröffnung der Schanigartensaison im Mai hatten Bürgermeister Ludwig und Wirtschaftskammerpräsident Ruck eine gemeinsame Agenda.

Foto: Heribert Corn

Parteien, die sich berechtigte Hoffnungen auf eine Regierungsbeteiligung in Wien machen, haben längst ihre Vorstellungen für mögliche Verhandlungen nach der Wien-Wahl am kommenden Sonntag festgelegt. Die ÖVP rechnet sich offenbar gute Chancen aus, denn ein Papier, das von der Wirtschaftskammer Wien ausgearbeitet wurde und als inoffizielles Regierungsprogramm der Wiener ÖVP gehandelt wird, ist sehr umfangreich. Der Entwurf mit dem Titel "Recovery – Der Weg zurück an die Spitze", der dem STANDARD vorliegt, zeigt, dass die Stadttürkisen und die SPÖ inhaltlich über weite Strecken nicht weit auseinanderliegen. Spannend wird es im letzten Kapitel "Einzelmaßnahmen", in denen eigene ÖVP-Forderungen zusammengefasst sind:

Demo-Zonen Wirtschaftskammer und ÖVP sind seit längerem die zahlreichen Demonstrationen in Wien ein Dorn im Auge, weil sie Shoppingmeilen und den Stadtverkehr beeinträchtigen. Deshalb werden fixe Demozonen wie etwa am Schwarzenbergplatz vorgeschlagen. Der weitläufige Platz zwischen der Ringstraße und dem Hochstrahlbrunnen beim Heldendenkmal für die Rote Armee (sogenanntes Russendenkmal) sei für bis zu 4000 Demoteilnehmer geeignet, heißt es. Die hochfrequentierten Straßen rundherum müssten aber unberührt bleiben.

"Sprachlich einwandfrei"



Fünf-Sterne-Taxis Ein wenig kurios erscheint der Vorschlag einer neuen Taxikategorie 5S, was für fünf Sterne steht. Geforderte Kriterien: "schön, sauber, sicher, schnell, sprachlich einwandfrei".

Ein wenig kurios erscheint der Vorschlag einer neuen Taxikategorie 5S, was für fünf Sterne steht. Geforderte Kriterien: "schön, sauber, sicher, schnell, sprachlich einwandfrei". Pendler Neben der schon vor längerem vorgestellten Idee eines Drei-Zonen-Parkmodells (Innere Stadt, innerhalb des Gürtels, außerhalb des Gürtels), das auch den Pendlerverkehr in die Stadt reduzieren soll, schlägt die Wirtschaftskammer vor, dass einpendelnde Arbeitnehmer einen Tag in der Woche zu Hause bleiben sollen – also im Homeoffice. Das würde bei einer Fünf-Tage-Woche rund zehn Prozent weniger Autofahrten bedeuten.

Neben der schon vor längerem vorgestellten Idee eines Drei-Zonen-Parkmodells (Innere Stadt, innerhalb des Gürtels, außerhalb des Gürtels), das auch den Pendlerverkehr in die Stadt reduzieren soll, schlägt die Wirtschaftskammer vor, dass einpendelnde Arbeitnehmer einen Tag in der Woche zu Hause bleiben sollen – also im Homeoffice. Das würde bei einer Fünf-Tage-Woche rund zehn Prozent weniger Autofahrten bedeuten. Tourismuszonen Unter diesem Schlagwort möchte die Stadt-ÖVP eine neue Initiative für die Ausweitung von Öffnungszeiten an Sonntagen setzen. Damit sich der Tourismus nach der Coronavirus-Krise wieder erholen könne, sei es notwendig, dass Gäste an Sonntagen nicht vor verschlossenen Geschäftstüren stünden – zumindest in eigens definierten Tourismuszonen. Als Beispiele werden der gesamte erste Bezirk, die innere Mariahilfer Straße sowie das Hietzinger Platzl genannt.

ÖVP pocht auf Wien-Bonus der SPÖ