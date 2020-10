Mitfavoritin Laura Stigger fällt nach ihrem krankheitsbedingten Rückzug vor der Mixed-Staffel auch für das U23-Rennen der Mountainbike-Heim-WM in Leogang am Samstag aus. Foto: imago images/CTK Photo

Leogang – Mitfavoritin Laura Stigger fällt nach ihrem krankheitsbedingten Rückzug vor der Mixed-Staffel auch für das U23-Rennen der Mountainbike-Heim-WM in Leogang am Samstag aus. Das gab der Österreichische Radsport-Verband am Mittwoch bekannt. Der Zustand der an einer Magen-Darm-Erkrankung laborierenden Tirolerin habe sich nicht gebessert, in Absprache mit dem medizinischen Personal und dem Betreuerteam sei sie vorzeitig abgereist, hieß es.

"Es ist natürlich jammerschade, dass ich das WM-Rennen wegen meiner Erkrankung nicht fahren kann. Es wäre ganz klar der Saisonhöhepunkt gewesen. Nachdem es zuletzt in Nove Mesto gut gelaufen ist, habe ich mir auch hier Chancen ausgerechnet", bedauerte Stigger. Die Ex-Junioren-Weltmeisterin hatte in der Vorwoche in Nove Mesto bei ihrem Debüt in der Weltcup-Elitekategorie mit zwei fünften Rängen sowie einem dritten im Shorttrack aufgezeigt. Sie galt deshalb neben der Französin Loana Lecomte als Favoritin auf den U23-WM-Titel. (APA, 7.10.2020)