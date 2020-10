"Starmania"-Finale 2007 im ORF mit Moderatorin Arabella Kiesbauer und (von links) Tom Neuwirth, Nadine Beiler und Gernot Pachernigg. Foto: ORF/Ali Schafler

Eine neue Gesangsshow für ORF 1 kursiert schon eine Weile als nächstes Showevent durch die langen, hellen Gänge des ORF-Zentrums auf dem Küniglberg. Immerhin sorgen verkleidete Sänger im Privatfernsehen für ordentlich Quote. Nun sieht es so aus, als würde die neue Gesangsshow eine alte werden: Nach vorerst unbestätigten STANDARD-Informationen könnte "Starmania" generalüberholt wiederkehren.

Christina Stürmer und Tom Neuwirth

Die – weitgehend unverkleidete – Gesangsshow lief mit großem Erfolg in den 2000er Jahren nach "Taxi Orange" als großes Showevent. Nachhaltigen Erfolg hatten vor allem Zweitplatzierte: Christina Stürmer musste sich beim Voting in der ersten Staffel nur Michael Tschuggnall geschlagen geben. In Staffel drei 2006/7 gewann Nadine Beiler vor einem gewissen Tom Neuwirth – als Conchita Wurst gewann er den Song Contest 2014 für Österreich. In dieser Staffel kam auch Eric Papilaya recht weit. Er vertrat Österreich beim Song Contest 2007.

Mit Staffel 4 endete "Starmania", als nächster großer Casting-Showevent folgte "Helden von Heute". Vorerst, wenn der ORF eine Art "Starmania Reloaded" tatsächlich im Frühjahr 2021 angeht.

"Eine der feinen Gesangs-Challenges"

ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner nannte im STANDARD-Interview vor wenigen Wochen – zum 20-Jahr-Jubiläum von "Taxi Orange" – als mögliches nächstes Showevent unter anderem "eine der feinen Gesangs-Challenges". Zechner damals zum Bedarf nach einem neuen Showformat: "Wir arbeiten, beobachten und erfinden lustvoll..."

Zechner räumte bei der Gelegenheit ein: "Es gibt Formate, die ich gern ersteigert hätte: 'The Voice' und 'Masked Singer'." Beide Formate laufen im ProSiebenSat1-Konzern, Masked Singer Austria gerade bei Puls 4. Zechner: "Ich denke, die Owner von "Masked Singer" sehen auch, die höchste Lizenz ist nicht alles."

Erfunden und konzipiert hat "Starmania" der damalige ORF-Programmentwickler Mischa Zickler im damaligen Trend der Gesangscastingshows wie "Pop Idol". Der ORF konnte das Format dem Schweizer öffentlich-rechtlichen Fernsehen weiterverkaufen, dort lief es unter dem Titel "Music Star". Arabella Kiesbauer – heute etwa bei "Bauer sucht Frau" auf ATV – moderierte die ORF-Show. (fid, 8.10.2020)