Meistgesehene Zweierkonfrontationen auf Puls 4 vor ORF 3 und ATV: Erster Überblick vor den Quote der letzten Elefantenrunden

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Mittwochabend bei der Elefantenrunde auf Puls 4 und Servus TV. Foto: Screenshot Puls 4

Die Elefanten trotten Donnerstagabend zur letzten großen TV-Runde der Spitzenkandidaten vor der Wiener Wahl in den Hauptabend von ORF 2. Das vorläufige Endergebnis des Wahlkampfs um Quoten wird damit Freitagfrüh vorliegen. Einen Zwischenstand der – nicht wenigen – Zweierkonfrontationen ("Duelle") von ORF 3 bis Oe24 und der ersten sogenannten Elefantenrunden finden Sie hier. Die Werte werden ergänzt, sobald verfügbar.

Erste Elefanten-Quoten

Donnerstagfrüh werden die Marktforscher von GfK die Quoten der Elefantenrunde auf den dafür vereinten Privatsendern von Puls 4 bis Servus TV ausliefern.

Die Daten der Elefantenrunde von Krone.tv auf Puls 24 am Dienstag sind schon verfügbar: 44.000 waren laut Teletest im Schnitt dabei, noch ohne spätere Abrufe, die nach einer Woche draufgeschlagen werden für die endgültige Quote.

Schon endgültig gewichtet sind die Zuschauerzahlen der ersten Elefantenrunde bereits am 9. September auf ORF 3 (eigentlich die Fernsehübertragung einer "Klartext"-Debatte von Ö1): 135.000 schauten diese Konfrontation der Spitzenkandidaten im Info und Kultur gewidmeten ORF-Spartenkanal, inklusive Nachsehern in der Woche nach der TV-Ausstrahlung.

Die Elefantenrunde auf Oe24 am 2. Oktober verfolgten laut Teletest ab 20.59 Uhr im Schnitt 29.000 Menschen.



Jeder gegen jede

Vorläufig sind noch die verfügbaren Daten für einige Zweierkonfrontationen. ORF 3 ließ die ganze vorige Woche im Hauptabend zu Zweierkonfrontationen um Wiener Wählerinnen und Wähler antreten, Puls 4 diesen Montag und ATV schon vor eineinhalb Wochen am Sonntag (27. September).

Puls 4 vor ORF 3

Puls 4 bündelte die Zweierkonfrontationen am Montag dieser Woche (5. Oktober) – und lag mit einigen – jeweils kürzeren – Sendungsteilen dieses wortreichen Themenabends vor den Duell-Quoten von ORF 3 in der Woche zuvor. Gernot Blümel (ÖVP) fehlte an dem Abend, erklärt mit dem Corona-Fall im Kanzleramt.

157.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (ab zwölf Jahren) waren im Schnitt beim ersten Teil ab 20.15 auf Puls 4 (ohne Quoten auf dem Schwesterkanal Puls 24), bei Teil 2 waren noch 141.000 dabei. Gegen 21.30 bei Teil 3 wuchs das Publikum laut Teletest auf 168.000 an. Zwei weitere Teile sahen 119.000 und schließlich 143.000 am Montagabend.

ORF 3 mit bis zu 144.000 Schnitt

Den höchsten Durchschnittswert – 144.000 – erzielten die Zweierkonfrontationen auf ORF 3 laut Teletest am Dienstag (29. September), als Grünen gegen Team HC Strache, ÖVP gegen Neos und SPÖ gegen FPÖ auf dem Programm standen.

(29. September), als Grünen gegen Team HC Strache, ÖVP gegen Neos und SPÖ gegen FPÖ auf dem Programm standen. 133.000 waren am Freitag im Schnitt dabei (FPÖ gegen Strache, SPÖ gegen Neos und Grüne gegen ÖVP).

im Schnitt dabei (FPÖ gegen Strache, SPÖ gegen Neos und Grüne gegen ÖVP). 129.000 schauten im Schnitt am Donnerstag Duelle auf ORF 3 (SPÖ gegen Strache, Grüne gegen Neos und FPÖ gegen ÖVP);

Duelle auf ORF 3 (SPÖ gegen Strache, Grüne gegen Neos und FPÖ gegen ÖVP); 127.000 am Mittwoch (FPÖ gegen Grüne, Strache gegen Neos und SPÖ gegen ÖVP);

Montag ging es mit nur 97.000 Schnitt los, als SPÖ gegen Grüne, FPÖ gegen Neos und ÖVP gegen Strache programmiert waren.

ATV im Riesenrad

ATV ließ die Kandidaten am vorvergangenen Sonntag geballt zu "Duellen im Riesenrad" antreten, die drei Sendungsteile kamen auf zweimal 92.000 Schnitt und einmal 113.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Duelle auf Oe24

Unter den Wien-Wahl-Zweierkonfrontationen auf Oe24 der Familie Fellner/Mediengruppe Österreich weist die Teletest-Messung der Kombination Dominik Nepp (FPÖ) gegen Christoph Wiederkehr (Neos) am Freitag (25. September) die höchste Zuschauerzahl aus: im Schnitt 33.000.

26.000 Zuseherinnen und Zuseher bescheinigt der Teletest dem Regierungs-Doppel Michael Ludwig (SPÖ) gegen Brigitte Hebein (Grüne) auf Oe24 am Donnerstag davor (24. September), die jeweils kurz vor 22 Uhr begonnen haben.

21.000 hatten im Schnitt Ludwig und Blümel bei der Ausstrahlung gegen 23.30 Uhr am Sonntagabend (27. September). Die übrigen Zweierkonfrontationen auf diesem Sender blieben darunter. (fid, 8.10.2020)