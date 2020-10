In dieser Galerie: 2 Bilder Trimmel flankt. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER Baumgartner bejubelt den Siegtreffer. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Klagenfurt – Immerhin ist Teamchef Franco Foda froh, dass es in Zeiten der Corona-Pandemie überhaupt Länderspiele gibt. Etwa jenes gegen Griechenland, es fand Mittwochabend in Klagenfurt statt. 3000 Fans hätten ins Wörthersee Stadion kommen dürfen, es waren 1500. Aufgrund von 15 Ausfällen musste Herr Foda improvisieren, er legte aber schon darauf wert, "dass jedes Spiel Sinn macht. Ich vertraue allen, die ich einberufen habe."

Zwei Debütanten

Wirklich wichtig wird es erst am Sonntag, da gastiert Österreich anlässlich der nicht gerade legendären Nations League in Nordirland, drei Tage später führt die Reise nach Rumänien. Drei Partien innert acht Tagen sind für Fußballer fast eine physische Zumutung, David Alaba und Xaver Schlager standen gegen die Griechen nicht einmal im Aufgebot. Es lief eine Mannschaft auf und ein, die es in dieser Form nie wieder geben wird. Wobei Fixgrößen wie Kapitän Julian Baumgartlinger, Martin Hinteregger oder Aleksandar Dragovic schon mitmachten.

Raphael Holzhauser (27) und Marco Friedl (22) debütierten, der Bremen-Legionär muss gleich wieder heimfahren, die lokalen Gesundheitsbehörden verlangen nach Reisen in Risikogebiete (zum Beispiel Nordirland und Rumänien) eine fünftägige Quarantäne, was wiederum Werder aus nachvollziehbaren Gründen ablehnte. Friedl ersetzte links in der Abwehr Andreas Ulmer, der muss den kompletten Lehrgang auslassen, sein Klub Red Bull Salzburg hat drei Coronafälle.

Müder Beginn

Holzhauser sollte im Mittelfeld für Dynamik sorgen, so wie er es in Belgien bei Beerschot handhabt. Und er bekam gleich einiges zu tun: Die Österreicher hatten innerhalb von nicht einmal zwei Minuten vier Corner, Holzhauser trat sie, der dritte war richtig gefährlich. Möglicherweise wäre der zwei Meter große Stürmer Sasa Kalajdzic ein Abnehmer gewesen, aber sein Debüt musste aufgrund leichter Adduktorenprobleme verschoben werden.

Die ÖFB-Auswahl dominierte, machte fast Tempo, an großen Torchancen mangelte es, an kleinen auch. Die Griechen übten sich in Unauffälligkeit und Passivität, der prinzipiell starke Rapidler Taxi Fountas versprühte zunächst die Gefahr eines Babyelefanten. Fazit der ersten Halbzeit: fad. Johannes van‘t Schip, der niederländische Teamchef der Griechen, hatte im Vorfeld gesagt: "Sie spielen so ähnlich, wie wir spielen wollen."

Spiel gedreht

Foda wechselte zur Pause gleich viermal, Hinteregger, Christopher Trimmel, Baumgartlinger und Alessandro Schöpf raus, Stefan Lainer, Florian Grillitsch, Stefan Posch und Christoph Baumgartner rein. Es wurde besser, wobei die Latte ja nicht gerade hoch lag. 63. Minute: Möglicherweise hat Fountas Lainer leicht gefoult, aber sein Steilpass auf Konstantinos Fortounis ist genial, der lässt den bis dahin beschäftigungslosen Keeper Pavao Pervan keine Chance, also 0:1. 67. Minute: Schluss für Holzhauser, Michael Gregoritsch kommt.

77. Minute: Gregoritsch flankt, Adrian Grbic trifft aus kurzer Distanz zum 1:1, sein Premierentor. Für den Stürmer von Lorient hat das Match Sinn gemacht. 80. Minute: Tolle Kombination, Louis Schaub serviert Baumgartner den Ball, der macht das letztendlich verdiente 2:1. Der Sinn für alle hatte sich erfüllt. Baumgartner sagte: "Ich glaube, es war ein guter Test." (hac, 7.10.2020)

Testspiel: Österreich–Griechenland 2:1 (0:0).

Klagenfurt, Wörthersee Stadion, 1.500, SR Jug (SLO)

Tore: 0:1 (63.) Fortounis

1:1 (77.) Grbic

2:1 (80.) Baumgartner

Österreich: Pervan – Dragovic, Ilsanker, Hinteregger (46. Posch) – Trimmel (46. Lainer), Baumgartlinger (46. Grillitsch), Holzhauser (66. Gregoritsch), Friedl – Schöpf (46. Baumgartner), Grbic, Onisiwo (76. Schaub)

Griechenland: Dioudis – Lambropoulos, Svarnas (46. Lykogiannis/63. Bakasetas), Tzavellas, Kyriakopoulos – Kourbelis (46. Michailidis), Bouchalakis – Limnios (82. Tzolis), Mantalos (46. Zeca), Fountas (67. Koulouris) – Fortounis

Gelbe Karten: Holzhauser, Lainer bzw. Mantalos, Michailidis, Fountas