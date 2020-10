In dieser Galerie: 2 Bilder Deutschland mühte sich gegen die Türkei. Foto: imago images/Moritz Müller Frank de Boers Premiere als Oranje-Coach ging daneben. Foto: imago images/Pro Shots

Wien – Deutschland ist im Fußball-Testländerspiel gegen die Türkei in Köln nicht über ein 3:3 (1:0) hinausgekommen und wartet nun schon seit 323 Tagen auf einen Sieg. Dabei vergab der Ex-Weltmeister eine dreimalige Führung. Julian Draxler (45.+1), Debütant Florian Neuhaus (58.) und Luca Waldschmidt (81.) brachten die nicht topbesetzten Deutschen jeweils voran, Ozan Tufan (49.), Efecan Karaca (67.) und Kenan Karaman (94.) sicherten den Gästen aber noch das Remis.

Misslungene Premiere

Daneben ging die Premiere des neuen niederländischen Nationaltrainers Frank de Boer: Die Oranjes verloren in Amsterdam mit 0:1 (0:0) gegen Mexiko. Das Goldtor gelang Raul Jimenez (60.). Ex-Weltmeister Spanien und Europameister Portugal trennten sich in Lissabon torlos. Die Schweiz kassierte in St. Gallen eine 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen Kroatien. Mario Gavranovic brachte die Schweizer zwar in Führung (31.), Josip Brekalo glich für den Vizeweltmeister aber noch vor der Pause aus (42.), Mario Pasalic machte den Sieg perfekt (66.).

Italien und Frankreich souverän

Italien ließ in Florenz dem überforderten Außenseiter Moldau beim 6:0 (5:0) keine Chance. Mit einem Hattrick (9., 18. und 38. Minute) machte Kamil Grosicki beim 5:1 (3:0) der Polen gegen Finnland schon bis zur Pause alles klar. Auch ohne Topstürmer Robert Lewandowski überzeugten die Gastgeber in Danzig.

Weltmeister Frankreich fertigte die Ukraine in Paris 7:1 (4:0) ab. Dabei schrieb Eduardo Camavinga Geschichte. Im Alter von 17 Jahren und 10 Monaten machte sich der Mittelfeldspieler von Rennes zum jüngsten Torschützen der französischen Nationalmannschaft in der Nachkriegszeit und zum zweitjüngsten überhaupt. Bei seinem Debüt für die Bleus erzielte Camavinga bereits in der 9. Minute das 1:0.

England-Trio ausgemustert

Jadon Sancho, Tammy Abraham und Ben Chilwell sind indes von Englands Fußball-Teamchef Gareth Southgate für das Testspiel gegen Wales am Donnerstag ausgemustert worden. Das Trio darf nicht spielen, weil nach ihrer mutmaßlichen Teilnahme an der Überraschungs-Geburtstagsparty von Abraham am Samstag die Ergebnisse der Corona-Tests noch nicht vorliegen. Das Risiko bei Kontakten mit Mannschaftskollegen wäre unkalkulierbar. (APA, dpa, red, 7.10.2020)