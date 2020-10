Wenn mehr Menschen in Österreich wählen dürften, sieht Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) "das hohe Gut" der Staatsbürgerschaft in Gefahr. Foto: APA / GEORG HOCHMUTH

Wien – Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat sich im Vorfeld der Wien-Wahl strikt gegen ein Ausländer-Wahlrecht ausgesprochen – und zwar generell. "Ich möchte dem Wahlrecht für Nicht-Österreicher ein für alle Mal eine Absage erteilen. Das wäre auch aus Integrationssicht der falsche Weg", so die Ressortchefin zur APA.

"Die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut. Mit ihr sind Rechte und Pflichten verbunden. Das Wahlrecht ist ein solches Recht und aus gutem Grund grundsätzlich an die Staatsbürgerschaft gekoppelt, die am Ende einer erfolgreichen Integration steht", erklärte die Ministerin in einer schriftlichen Stellungnahme.

Drittel der Wiener ohne Stimmrecht

Ausländer sind in Österreich generell nicht wahlberechtigt. Bei der Wien-Wahl am 11. Oktober darf bei der Gemeinderatswahl eine halbe Million Einwohner nicht wählen (bzw. drei von zehn Wienerinnen und Wienern), wie aus den von APA und OGM vor gut zwei Wochen ausgewerteten Bevölkerungszahlen der Wiener Landesstatistik hervorgeht.

Diese Tatsache sorgt immer wieder für Rufe nach einer Änderung, etwa seitens der NGO SOS Mitmensch. Sie veranstaltet seit Jahren die "Pass-Egal-Wahl", eine symbolische Wahl für Menschen ohne österreichischen Pass. Mittels Briefwahl, mobilen Wahlkabinen und Kooperationsstandorten nahmen bei der heurigen Aktion nahmen 1.546 Menschen teil, ein Rekord, so SOS Mitmensch. Hinzu kamen mehr als 1.000 Solidaritätsstimmen von Österreichern. Bei der Wahl gewann die SPÖ den ersten Platz mit 38,44 Prozent. Den zweiten Platz machten die Grünen mit 33,55 Prozent, gefolgt vom Bündnis Links (inklusive KPÖ) mit 12,09 Prozent.

"Unvollständige Wahl"

ÖVP, FPÖ, NEOS, Team HC, Bierpartei und SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft) scheiterten dabei allesamt an der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Wiener Landtag. "Die offizielle Wien-Wahl, an der ein Drittel der Bevölkerung im Wahlalter nicht teilnehmen darf, ist eine unvollständige Wahl", so Gerlinde Affenzeller, Geschäftsführerin von SOS Mitmensch. Die "Pass Egal Wahl" zeige, dass es erhebliches Interesse an politischer Beteiligung von Menschen ohne österreichischen Pass gibt. Daher müsse die Türe zur demokratischen Beteiligung für die Betroffenen geöffnet werden.

Bei der gleichzeitig mit der Gemeinderatswahl abgehaltenen Wahl der Wiener Bezirksvertretungen sind EU-Bürger wahlberechtigt, bei der politisch deutlich wichtigeren Gemeinderatswahl sind aber auch sie ausgeschlossen. (APA, red, 8.10.2020)