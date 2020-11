Faltenwurf

Lounge-Sessel 808 Foto: Hersteller

Traditionelle Typologie, eine ziemlich mutig interpretierte kontrastreiche Form sowie viel Komfort fließen beim Lounge-Sessel 808 zusammen. Das Möbel zeigt den klassischen Ohrensessel völlig neu. Das obere Rückenteil erinnert an einen schützenden Kragen, und die markante Schale verleiht dem farbenfrohen Stück den nötigen Halt. Die faltige Polsterung, der innere Kern mit der lockeren Kissenoptik bildet einen gelungenen Kontrast zur Außenhaut. Die Mechanik im Inneren ermöglicht eine stufenlose individuelle Anpassung. Ab ca. 4900 Euro

www.thonet.de





Elegante Sitzinsel

Colette-Fauteuil Foto: Hersteller

Angelehnt an den typischen Mid-Century-Stil, wird das Colette-Fauteuil zu einem eleganten Mitbewohner. Eine feine Metallstruktur umgibt den unteren Teil der Rückenlehne und setzt sich als Armlehne fort. Sein originelles Finish erhält das Metall durch Galvanisation mit Weißgold und einer transparenten Schutzlackierung. Die Struktur des Sitzes reicht am vorderen Ende bis auf den Boden und besteht aus Polyurethanschaum mit einer Metalleinlage. Kissen für Rücken und Sitz fügen sich tadellos in die Struktur ein. Colette ist in den Varianten Hellgold und Black-Nickel erhältlich. Ab 4625 Euro

www.minotti.com





Große Ohren machen

Fauteuil Ila Foto: Hersteller

Der französische Designer Patrick Jouin hat das irgendwie frech wirkende Fauteuil Ila entworfen, ein raffiniertes und komfortables Möbelstück mit markanten Details. Seine geschwungenen Linien zeichnen eine weiche und umhüllende Silhouette. Die Außenschale des Ohrensessels besteht aus Polyurethan-Hartschaum, die Innenschale aus flexiblem Polyurethanschaum. Er steht auf einem zierlich wirkenden, farblich kontrastierenden Gestell aus lackiertem Stahlrohr. Die große Kopfstütze macht ihn zum Mega-Ohrensessel. Ab 2160 Euro

http://www.pedrali.it





Möbel mit Swing

Sveva-Soft-Drehsessel Foto: Hersteller

Die sanft geschwungenen Linien des Sveva-Soft-Drehsessels von Designer Carlo Colombo lassen einen gern Platz nehmen. Seine weich gepolsterte Kunststoffschale und die mit Gänsedaunen gefüllten Sitzkissen sorgen für hohen Sitzkomfort. Das Drehkreuz aus Aluminiumdruckguss gibt es in Varianten mit vier oder fünf Speichen und in verschiedenen Ausführungen, von schwarz verchromt bis zu einer champagnerfarbenen Version. Der Bezug des Fauteuils aus Stoff oder Leder lässt sich zur Reinigung vollständig abnehmen. Preis auf Anfrage

http://www.flexform.it





Fesch chillen

Kensington-Ohrensessel Foto: Hersteller

Zum Entspannen und Chillen eignet sich der Kensington-Ohrensessel mit seinen großzügigen Armlehnen und einem ergonomisch gestalteten Sitz. Die gepolsterten Partien können mit Stoff oder Leder bespannt werden – oder in einer Kombination aus beidem. Der Fauteuil steht auf einem vierteiligen Metallgestell, das den aus Komfortgründen leicht nach vorn geneigten Rahmen trägt. Seine Sitzschale ruht auf einer feschen mokkafarben lackierten Basis aus Eschenkernholz. Die Innenschale ist vollständig mit Schaumstoff ausgekleidet. Preis auf Anfrage

http://www.molteni.it

(Heike Edelmann, RONDO, 3.11.2020)