In sechster Runde an insgesamt 161. Stelle und als dritter Österreicher 2020

Baumgartner im Einsatz gegen die Schweiz bei der WM 2019. Foto: REUTERS/Vasily Fedosenko

Wien – Erstmals sind gleich drei Österreicher in einem NHL-Draft ausgewählt worden. Nach Marco Rossi und Thimo Nickl wurde in der sechsten Runde der 20-jährige Benjamin Baumgartner an der insgesamt 161. Stelle von den New Jersey Devils gewählt. Österreichs Spieler des Jahres 2019, der damals auch Teil der Nationalmannschaft bei der WM in Bratislava war, ist wie Rossi auf der Center-Position zu Hause.

Baumgartner begann im Nachwuchs der Zeller Eisbären. Von dort wechselte er früh in die Schweiz zum HC Davos, für den er auch derzeit tätig ist. (APA, 8.10.2020)

Die österreichischen Eishockey-Spieler im Draft der NHL:

1995 Martin Hohenberger: Montreal Canadiens (Nr. 74)

1997 Gregor Baumgartner: Montreal Canadiens (Nr. 37)

1998 Matthias Trattnig: Chicago Blackhawks (Nr. 94)

1999 Andre Lakos: New Jersey Devils (Nr. 95)

1999 Gregor Baumgartner: Dallas Stars (Nr. 156)

2000 Reinhard Divis: St. Louis Blues (Nr. 261) *

2001 Oliver Setzinger: Nashville Predators (Nr. 76)

2001 Bernd Brückler: Philadelphia Flyers (Nr. 150)

2002 Christoph Brandner: Minnesota Wild (Nr. 237) *

2003 Thomas Vanek: Buffalo Sabres (Nr. 5) *

2006 Michael Grabner: Vancouver Canucks (Nr. 14) *

2006 Andreas Nödl: Philadelphia Flyers (Nr. 39) *

2020 Marco Rossi: Minnesota Wild (Nr. 9)

2020 Thimo Nickl: Anaheim Ducks (Nr. 104)

2020 Benjamin Baumgartner: New Jersey Devils (Nr. 161)