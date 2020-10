Rund um Corona-Tests sind viele Fragen offen. Wie gut die österreichische Teststrategie ist, warum die Tests so teuer sind und was die Ergebnisse aussagen

Die Proben für die neuen Schnelltests dürfen nur von geschultem Personal entnommen werden. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Österreich verzeichnete am Donnerstag, dem 8. Oktober, so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie – 1.209 Tests sind positiv ausgefallen. Genau um diese Tests sind allerdings viele Fragen offen: Warum sie so teuer sind, ob wir sie richtig einsetzen und ob man sich überhaupt auf die Ergebnisse verlassen kann, erklärt Julia Palmai vom STANDARD. (red, 8.10.2020)

