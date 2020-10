Die US-amerikanische Autorin Louise Glück erhält den diesjährigen Nobelpreis für Literatur. Foto: EPA / SHAWN THEW

Der diesjährige Literaturnobelpreis geht an die 77-jährige US-amerikanische Lyrikerin und Essayistin Louise Glück. Das wurde am Donnerstag um 13 Uhr vom Ständigen Sekretär der Schwedischen Akademie, Mats Malm, in Stockholm verkündet. Glück stach damit die von den Buchmachern viel höher gehandelten Autoren Maryse Conde, Ljudmila Ulitzkaja, Haruki Murakami, Margaret Atwood und Ngugi wa Thiong’o aus. Die Wettbüros sahen zuletzt die aus Guadeloupe stammende Autorin Maryse Condé vorn.

Louise Elisabeth Glück wurde "für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell macht", ausgezeichnet, hieß es in der Begründung der Schwedischen Akademie. Die neue Nobelpreisträgerin wurde am 22. April 1943 in New York City geboren und lebt in Cambridge, Massachusetts. Sie ist Professorin an der Yale Universität in New Haven.

Glück sei überrascht, aber trotz des frühen Morgens in den USA glücklich gewesen über die Nachricht, in diesem Jahr den Literaturnobelpreis zu erhalten.

Ihr erster Gedichtband ("Firstborn") erschien 1968. Ihm folgten elf weitere Gedicht- und einige Essaybände. Auf Deutsch erschienen u. a. die Bände "Averno" und "Wilde Iris". Zu ihren bisherigen Auszeichnungen gehören der Pulitzer-Preis für Dichtung (1993), der National Book Award für Lyrik (2014) und heuer der Tomas Tranströmerpriset.

Vom Big Apple ins mediterrane Dorf

Und Louise Glück ist eine waschechte New Yorkerin, die am 22. April 1943 im Big Apple als Enkelin ungarischer Juden geboren wurde, die einst in die USA emigriert waren. Glücks Vater Daniel war das erste Familienmitglied, das in den USA das Licht der Welt erblickte. Seine Tochter wuchs auf Long Island auf. Auch zum Studium zog es die angehendes Lyrikerin dann nicht weit weg von New York, absolvierte sie ihre Ausbildung doch im Sarah Lawrence College im Bundesstaat New York und an der Columbia University in Manhattan – allerdings ohne Abschluss.

Der Anfang der eigenen künstlerischen Laufbahn war dann auch gleich das Ende – für längere Zeit. 1968 veröffentlichte Glück mit "Firstborn" ihren ersten Gedichtband, in dem sie ihre wütenden und unzufriedenen Protagonisten meist aus der ersten Person heraus sprechen lässt. Diesem Erstling folgte jedoch sogleich eine mehrjährige Schreibblockade. Ihr Wechsel in die Lehre am Goddard College von Vermont 1971 half der Autorin aber, dann auch wieder zu ihrer eigenen Sprache zurückzufinden. Zugleich war der Schritt ein erster in Richtung einer langen Karriere als Dozentin, hatte Glück doch von 1984 an für 20 Jahre eine Professur am Williams College inne und war von 1999 an für vier Jahre Kanzlerin der Academy of American Poets. Seither ist Glück Professorin an der Yale University und lebt in Cambridge (Massachusetts).

Die Arbeit als Lehrende hielt Glück jedoch nicht von ihrem poetischen Weg ab. 1975 folgte mit "The House on Marshland" ihr zweiter Gedichtband, in dem sie teils historische Figuren als Ausgangspunkt nahm und mit dem sie ihren echten Durchbruch zur eigenen Sprache feierte. In "The Triumph of Achilles" (1985) zerlegt sie in den Folgejahren die Archetypen im griechischen Mythos, der Bibel oder dem Märchen, in "A Village Life" (2009) subsumiert sie die Lebenswelten in einem mediterranen Dorf.

Nobelpreis 2019: Turbulente Zeiten

Im Vorjahr waren nach Turbulenzen in der Akademie und der damit verbundenen Aussetzung der Preisvergabe gleich zwei Preisträger bekanntgegeben worden: Die Polin Olga Tokarczuk wurde für 2018 ausgezeichnet, der Österreicher Peter Handke für 2019.



Im Vorjahr hatte der Österreicher Peter Handke mit seinem Gewinn wegen seiner Haltung zum Jugoslawienkrieg für viel Aufregung gesorgt. Das hatte auch die Kritik an der Schwedische Akademie noch einmal verschärft: 2018 war ja ein Skandal um sexuellen Missbrauch und finanzielle Vorteilnahme öffentlich geworden, der zu einer Reihe von Rücktritten führte. Inzwischen scheint die Akademie aber wieder in ruhigerem Fahrwasser angekommen. 16 der 18 auf Lebenszeit vergebenen Plätze sind wieder besetzt.

Verleihung per Übertragung

Die Verleihung der mit umgerechnet 950.000 Euro dotierten Auszeichnung, die üblicherweise am 10. Dezember, dem Todestag des schwedischen Dynamiterfinders und Preisstifters Alfred Nobel, im Konzerthaus von Stockholm stattfindet. Heuer soll sie durch eine im Fernsehen übertragene Vergabe im Rathaus der Stadt ersetzt werden, auf der die Preisträger aus ihrer Heimat zugeschaltet werden.

Für die Vergabe des Literaturnobelpreises ist das Nobelkomitee der Akademie zuständig, das heuer aus sieben Köpfen besteht. Darunter finden sich die Akademiemitglieder Anders Olsson, Per Wästberg, Jesper Svenbro und Mats Malm sowie mit den Literaturkritikern Mikaela Blomqvist und Rebecka Kärde und dem Übersetzer Henrik Petersen drei externe Juroren. Sie waren vergangenes Jahr zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Dieses Komitee wählte aus den bis Ende Jänner eingegangenen fast 200 Nominierungen bis Mai eine Shortlist von fünf Namen, die es der Akademie vorlegte und deren Werke diese über den Sommer studierte. Der Gewinner des Preises musste in einer Abstimmung im Herbst mehr als die Hälfte der Stimmen der Schwedischen Akademie auf sich vereinen. (APA, wurm, 8.10.2020)