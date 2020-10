Die US-amerikanische Autorin Louise Glück erhält den diesjährigen Nobelpreis für Literatur. Foto: EPA / SHAWN THEW

Der diesjährige Literaturnobelpreis geht an die 77-jährige US-amerikanische Lyrikerin und Essayistin Louise Glück. Das wurde am Donnerstag um 13 Uhr vom Ständigen Sekretär der Schwedischen Akademie, Mats Malm, in Stockholm verkündet. Glück stach damit die von den Buchmachern viel höher gehandelten Autoren Maryse Conde, Ljudmila Ulitzkaja, Haruki Murakami, Margaret Atwood und Ngugi Wa Thiong'o aus. Die Wettbüros sahen zuletzt die aus Guadeloupe stammende Autorin Maryse Condé vorne. Die Verleihung der mit umgerechnet 950.000 Euro dotierten Auszeichnung findet am 10. Dezember in Stockholm statt.

Verliehen wird die mit heuer mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotierte Auszeichnung gemeinsam mit den übrigen Nobelpreisen am 10. Dezember, dem Todestag des schwedischen Dynamiterfinders und Preisstifters Alfred Nobel, in Stockholm. Im Vorjahr waren nach Turbulenzen in der Akademie und der damit verbundenen Aussetzung der Preisvergabe gleich zwei Preisträger bekanntgegeben worden: Die Polin Olga Tokarczuk wurde für 2018 ausgezeichnet, der Österreicher Peter Handke für 2019.

Turbulente Zeiten

Im Vorjahr hatte der Österreicher Peter Handke mit seinem Gewinn wegen seiner Haltung zum Jugoslawien-Krieg für viel Aufregung gesorgt. Das hatte auch die Kritik an der Schwedische Akademie noch einmal verschärft: 2018 war ja ein Skandal um sexuellen Missbrauch und finanzielle Vorteilnahme öffentlich geworden, der zu einer Reihe von Rücktritten führte. Inzwischen scheint die Akademie aber wieder in ruhigerem Fahrwasser angekommen. 16 der 18 auf Lebenszeit vergebenen Plätze sind wieder besetzt.

Für die Vergabe des Literaturnobelpreises ist das Nobelkomitee der Akademie zuständig, das heuer aus sieben Köpfen besteht. Darunter finden sich die Akademie-Mitglieder Anders Olsson, Per Wästberg, Jesper Svenbro und Mats Malm sowie mit den Literaturkritikern Mikaela Blomqvist und Rebecka Kärde und dem Übersetzer Henrik Petersen drei externe Juroren. Sie waren vergangenes Jahr zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Dieses Komitee wählte aus den bis Ende Jänner eingegangen fast 200 Nominierungen bis Mai eine Shortlist von fünf Namen, die es der Akademie vorlegte und deren Werk diese über den Sommer studierte. Der Gewinner des Preises musste in einer Abstimmung im Herbst mehr als die Hälfte der Stimmen der Schwedischen Akademie auf sich vereinen. (APA, wurm, 8.10.2020)