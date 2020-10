Vorerst kein Spielspaß mehr beim GAK: Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Beim Fußball-Zweitligisten GAK grassiert weiter das Coronavirus. Nach zwei positive Getesteten förderte die jüngste Testreihe vom Mittwoch fünf weitere Fälle zutage, wie die Steirer auf ihrer Webseite schreiben. "Zwei der Infizierten zeigen leichte bis mittelschwere Symptome; alle anderen sind beschwerdefrei. Betroffen ist sowohl der Kader als auch der Betreuerstab." Der Ligabetrieb wurde eingestellt, ein für Freitag angesetzter Test gegen St. Pölten wurde abgesagt.

Zum möglichen Hergang meldete der Club: "Alle nunmehr Infizierten wurden vergangenen Mittwoch negativ auf das Coronavirus getestet, reisten am Donnerstag gemeinsam zum Auswärtsspiel nach Salzburg an und hatten, wie auch die restliche Mannschaft, nach der Rückkehr in der Nacht auf Samstag keinen Kontakt mehr zueinander. Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Infizierten nicht mehr wesentlich erhöht." (APA, 8.10.2020)