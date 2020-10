Schneekontrolle am Rettenbachferner verlief positiv

Bereit. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Sölden – Der Internationale Skiverband (FIS) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass die Schneekontrolle für den Auftakt des Alpin-Weltcups auf dem Rettenbachferner oberhalb von Sölden positiv ausgefallen ist. Einer planmäßigen Durchführung der zwei Riesentorläufe stehe daher nichts im Wege. Die Damen bestreiten ihr Rennen am Samstag, 17. Oktober, die Herren sind tags darauf am 18. Oktober dran.

Der Ski-Weltcup startet heuer unter schwierigen Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie. Beim Start im Ötztal sind keine Zuschauer erlaubt. In Sölden wird zudem darauf geachtet, dass die einzelnen Gruppen im Umfeld der Skirennen möglichst wenig Kontakt zueinander haben und wenn, dann nur unter besonderen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. Negative PCR-Tests aller beteiligten Personen sind eine Grundvoraussetzung. (APA, 8.10.2020)