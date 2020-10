Das zweite TV-Duell Trump – Biden wird virtuell ausgetragen, so will es die für Präsidentschaftsdebatten zuständige Kommission

Trump und sein Kontrahent Joe Biden lieferten sich vor gut einer Woche ein Duell, das in wüste Beschimpfungen ausartete.

Foto: AP/Patrick Semansky

Washington – Das zweite TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden am Donnerstagabend kommender Woche wird angesichts der Coronavirus-Infektion des US-Präsidenten virtuell ausgetragen. Dies diene dazu, "die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen", so erklärte die für die Debatten zuständige Kommission am Donnerstag die Entscheidung. Die beiden Kandidaten sollten demnach an unterschiedlichen Orten auftreten und online zusammengeschaltet werden. Moderator und Gäste hingegen sollten wie geplant in Miami im US-Staat Florida zusammenkommen.

Aber es gibt noch ein Problem: Trump will wegen der Änderung des Formats nicht an dem zweiten TV-Duell mit Biden in der kommenden Woche teilnehmen. Der Wechsel zu einem virtuellen Format sei "inakzeptabel", sagte Trump am Donnerstag in einem Interview des Fernsehsenders Fox Business. "Ich werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden."

Biden in Umfragen vorn

Bei ihrem ersten Fernsehduell am 29. September hatten sich die beiden Kontrahenten einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Experten zufolge gab es dabei aber keinen klaren Sieger. Drei Tage später war Trump positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach drei Tagen stationärer Behandlung wurde der 74-Jährige am vergangenen Montag aus dem Krankenhaus entlassen und sagte, er fühle sich wieder "perfekt" und könne es kaum erwarten, wieder voll in den Wahlkampf einzusteigen. Er gehe davon aus, nicht mehr ansteckend zu sein. In Umfragen führt Biden derzeit mit einem Vorsprung von landesweit rund zehn Prozentpunkten. (red, APA, 8.10.2020)