Gadse und Bellgadse gehen in den Wald. Foto: Getty Images/iStockphoto/vvvita

Eine richtige Corona-Woche beginnt natürlich stilecht mit einer Pressekonferenz – in diesem Fall berichtete Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) über die wirtschaftliche Lage Österreichs. Diese User haben dafür netterweise ein kleines Bingo vorbereitet:

Eine Excel-Panne sorgte in Großbritannien für einen deutlichen Anstieg der Corona-Fallzahlen. User "lol515" hat dazu folgende Erklärung:

Ein enger Mitarbeiter von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde am Montag positiv auf Corona getestet – infolge dessen unterzogen sich auch Kurz, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und sämtliche Minister einem Corona-Test. Dieser User stellt dazu folgende Frage in den Raum:

Aufatmen konnte man schon spätnachts – alle Regierungsmitglieder waren negativ. Finanzminister Gernot Blümel nahm am Dienstag schon wieder Termine wahr. Ganz logisch, denn:

Maskenlos zurück ins Büro ging es auch für Präsident Donald Trump, der zwar positiv getestet worden war, am Dienstag das Krankenhaus aber wieder verließ:

Österreichische Skigebiete wurden dann am Mittwoch zum Thema, diese bieten bei Saisonkarten Rückvergütungen im Fall eines erneuten Lockdowns an. Einen User inspirierte diese Neuigkeit zu einer Drehbuchidee:

Deutschland schlug eine Corona-Ampel für die ganze EU vor. Begeisterung im STANDARD-Forum (oder ist es Sarkasmus?) und auch ein kreativer Vorschlag:

Dass Tiroler Behörden die Corona-Gefahr in Ischgl heruntergespielt hatten und auch Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) darüber informiert gewesen war, war am Donnerstag in den Schlagzeilen. Ungläubiges Staunen im Forum:

Und wie die Arbeitswoche begann, so endet sie auch – mit einer Pressekonferenz. Gut, denn so manch einer litt schon unter Entzugserscheinungen:

Am Freitag gab es also wieder die traditionelle Ampel-PK. Die seiner Meinung nach widersprüchlichen Botschaften an die österreichische Bevölkerung fasst dieser User so zusammen:

Eine schockierende Corona-Nachricht am Ende der Woche gab es dann noch: Schlagersänger Michael Wendler steigt als Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" aus. Der Grund: Corona gibt es gar nicht, alle Fernsehsender seien gleichgeschaltet. Einen Gedankenanstoß dazu findet man im STANDARD-Forum:

Und so beenden wir diese Corona-Arbeitswoche mit ein bisschen Poesie, passend zur allgemeinen Stimmungslage:

Und wie würden Sie die aktuelle Corona-Woche kommentieren? (aan, 10.10.2020)