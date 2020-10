In dieser Galerie: 2 Bilder Die Qual der Wahl. Foto: APA / Roland Schlager So sieht der Stadtwahlvorschlag aus.

Mehr Gurken statt Avocados, das Wahlrecht für alle, die in Wien leben, das Verbot religiöser Kleidungsstücke: Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aller Wien-weit antretenden Parteien (SPÖ, FPÖ, Grüne, ÖVP, Neos, Team Strache, Bier, SÖZ, Links) beantworten elf Fragen der STANDARD-Redaktion.

Wien hat im Bundesländervergleich die höchste Arbeitslosenrate. Wie soll gegengesteuert werden? Sollen Nichtösterreicher, die hier seit mehreren Jahren leben, aber derzeit nicht wahlberechtigt sind, den Wiener Gemeinderat wählen können? Sind Sie für ein Kopftuchverbot für Schülerinnen auch nach der Volksschule? Sollen die Deutschförderklassen beibehalten oder wieder abgeschafft werden? Warum? Soll die Corona-bedingte Sommerschule – nur mit Fokus Deutsch – auch im nächsten Jahr wieder vom Bund angeboten werden? Urbane Räume sind von den Folgen der Erderwärmung besonders stark betroffen. Was werden Sie konkret tun, um das Leben in der Stadt aus klimatischer Sicht zu verbessern? Soll die Stadt weiter verkehrsberuhigt werden und der motorisierte Individualverkehr aus der Stadt gedrängt werden? Eventhallen und Clubs stehen leer, Theater, Kinos und teilweise auch Museen sind im Minimalbetrieb, Buchmessen werden abgesagt, Künstlerinnen und Künstler aus dem Ausland können nicht einreisen: Wie lässt sich das Sterben der Kulturszene jetzt aufhalten, und welche Lehren zieht man aus der Krise, um die prekäre heimische Kulturszene nachhaltig auf solide Beine zu stellen? Braucht es ein neues Nationalstadion in Wien? Wie sollen Patienten besser in medizinische Entscheidungen eingebunden sein – also in welchen Gremien sollen sie vertreten sein? Braucht es in Wien mehr Gemeindewohnungen? Wie wird leistbares Wohnen in Wien für die Zukunft sichergestellt?



1. Wien hat im Bundesländervergleich die höchste Arbeitslosenrate. Wie soll gegengesteuert werden?

Michael Ludwig, SPÖ:

Wir kämpfen um jeden einzelnen Arbeitsplatz. Alles wird getan, um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen so gut wie möglich abzufedern! Das schließt etwa Beteiligungen bei wichtigen Unternehmen genauso ein wie zielgerichtete Unterstützung für Einpersonenunternehmen und für die Kulturschaffenden. Und mit Qualifizierungsangeboten unterstützen wir all jene, die sich beruflich verändern wollen.

Birgit Hebein, Grüne:

Wir schützen die Stadt vor der Klimakrise und schaffen damit Arbeitsplätze. Das heißt auch: raus aus Öl, Gas und Benzin. Mehr Solarkraft, Fernwärme und E-Mobilität. Wir investieren jedes Jahr eine Milliarde in den Klimaschutz. Wir sanieren und dämmen die Häuser, wir begrünen und beschatten die Straßen. Das sind zehntausende neue Arbeitsplätze: Wir holen die Jobs zurück, die Corona vernichtet hat – und rüsten die Stadt gleichzeitig für die Klimakrise. Als Stadt wollen wir diejenigen entlasten, die sich um uns kümmern: von den Pflegerinnen und Pflegern bis zu den Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern. Für die Beschäftigten der Stadt wollen wir die 35-Stunden-Woche einführen. Das schafft 7.000 neue Jobs



Gernot Blümel, ÖVP:

Durch ganz konkrete Entlastungsmaßnahmen für die Unternehmen in der Stadt und einen Ausbau der Verkehrs- und Breitbandinfrastruktur. Wir fordern einen Mix aus steuerlicher und bürokratischer Entlastung, wie etwa die Abschaffung der "Arbeitsplatzgebühr" Dienstgeberabgabe und der Luftsteuer. Unternehmen, die Lehrlinge ausbilden, soll die eingehobene Kommunalsteuer auf die Lehrlingsentschädigungen durch die Gemeinde Wien zurückgezahlt werden.



Dominik Nepp, FPÖ:

Im Verantwortungsbereich der Stadtpolitik mit dem Abbau bürokratischer Hürden, einer Senkung von kommunalen Abgaben und Gebühren sowie einer gezielten Förderung von regionalen Wirtschaftsstrukturen. Es gilt vor allem, den Handel im Kampf gegen Onlinegiganten sowie Wiener Klein- und Mittelbetriebe im Bau- und Dienstleistungsbereich zu stärken. Dazu gehört auch eine vernünftigere Verkehrspolitik.



Christoph Wiederkehr, Neos:

Meine Vision ist es, Wien zum führenden Hightech-, Forschungs- und Digitalisierungsstandort Europas zu machen. Dafür soll Wien Werkstätte für Schlüsseltechnologien und Zukunftsthemen werden, zum Beispiel in der Gesundheitstechnologie. Kurzfristig fordern wir ein Investitions- und Entbürokratisierungspaket, das nach Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria 56.000 Jobs bringen würde.



Heinz-Christian Strache, Team HC:

Das Epidemiegesetz muss coronabedingt sofort wieder in Kraft gesetzt werden, um die Betriebe und Unternehmer zu entschädigen, um so noch mehr Arbeitslose zu verhindern. Auch darf Rot-Grün nicht noch mehr bildungsferne Ausländer durch großzügige Verteilung von Sozialhilfen in die Stadt Wien locken, die dann am Ende des Tages in der sozialen Hängematte liegen.



Dominik Wlazny, Bier

Arbeit wird für die breite Masse kein Zukunftsmodell sein, weswegen ich schon lange fürs bedingungslose Grundfassl kämpfe. Als Vorstufe zum bedingungslosen Einkommen.



Martha Bißmann, SÖZ:

Ein gesetzliches Kündigungsverbot und Homeoffice sollen beschlossen werden, um höhere Arbeitslosenzahlen und Infektionsfälle zu verhindern. Des Weiteren soll die Aktion 20.000 wiedereingeführt und Lehrstellen ausgebaut werden. Um die staatlichen Hilfsprogramme zu finanzieren und die Staatsverschuldung abzubauen, fordern wir einen Lastenausgleich, der die Reichsten und Großkonzerne nun auch zur Steuerkasse bittet, außerdem plädieren wir für den "Klima-Corona-Deal", der den "EU New Green Deal" voranbringt, indem Konjunkturprogramme nach der Corona-Krise gezielt in Klima- und Ökobranchen investieren, was neue Arbeitsplätze schafft



Anna Svec, Links:

Es ist absurd. So viele Menschen müssen viel mehr arbeiten, als sie möchten, gleichzeitig gibt es noch mehr, die keine Arbeit finden, obwohl sie dringend eine bräuchten, um ihr Leben zu finanzieren. Wir müssen Arbeit also fairer verteilen. Deshalb fordert Links eine 30-Stunden-Woche und einen Mindestlohn von 1.950 Euro netto sowie eine bedingungslose Existenzsicherung von 1.500 Euro netto plus aller üblichen Versicherungsleistungen.

2. Sollen Nichtösterreicher, die hier seit mehreren Jahren leben, aber derzeit nicht wahlberechtigt sind, den Wiener Gemeinderat wählen können?

Michael Ludwig, SPÖ:

Das Wahlrecht ist an die Staatsbürgerschaft gebunden. Daher wollen wir ein modernes StaatsbürgerInnenrecht, das schneller und einfacher Teilhabe ermöglicht. Hohe Hürden durch Gebühren, Einkommensgrenzen und Aufenthaltsdauer sollen abgebaut werden. Wir wollen in Wien daher einerseits verstärkt dazu motivieren, die österreichische Staatsbürgerschaft zu beantragen, und andererseits den Zugang zur Staatsbürgerschaft erleichtern, indem wir etwa in Wien die Landesgebühren deutlich senken.



Birgit Hebein, Grüne:

Ja. Alle, die in Wien leben, sollen das Recht haben, auch hier zu wählen. Es ist demokratiepolitisch bedenklich, wenn ein Drittel aller Wienerinnen und Wiener nicht wählen dürfen.

Gernot Blümel, ÖVP:

Wahlrecht muss Staatsbürgerrecht bleiben. Die Staatsbürgerschaft ist das wertvollste Gut, das vergeben werden kann. Die österreichische Staatsbürgerschaft und damit das Wahlrecht sollen am Ende einer erfolgreichen Integration stehen und nicht zu Beginn.



Dominik Nepp, FPÖ:

Ein klares Nein. Das Wahlrecht ist an die österreichische Staatsbürgerschaft gebunden, und so soll es auch bleiben. Und die Verleihung von Staatsbürgerschaften muss in Zukunft restriktiver gehandhabt werden. Die Staatsbürgerschaft ist kein Geschenk, sondern ein Privileg, das am Ende einer nachweislich erfolgreichen Integration stehen kann.



Christoph Wiederkehr, Neos:

Neos wollen ein wohnsitzbezogenes Wahlrecht für EU-Bürgerinnen. Unionsbürgerinnen mit Hauptwohnsitz in Österreich sollen daher auch das aktive und passive Wahlrecht zu den Landtags- und Nationalratswahlen sowie zur Wahl des Bundespräsidenten bzw. der Bundespräsidentin erhalten.



Heinz-Christian Strache, Team HC:

Definitiv nicht, das Wahlrecht muss an die Staatsbürgerschaft gekoppelt bleiben und darf nicht für jeden Menschen aus aller Herren Länder gelten. Das Wahlrecht ist immer noch ein absolutes Privileg und keine unbedeutende Kleinigkeit, das nicht einfach wie Zuckerl willkürlich verteilt werden darf.



Dominik Wlazny, Bier

Ja. Mitbestimmung ist ein Grundpfeiler erfolgreicher Integration.



Martha Bißmann, SÖZ:

Ja, wir fordern ein Wahlrecht für alle nach fünf Jahren Hauptwohnsitz, da es das Mindestmaß an politischer Partizipation ist, entscheiden zu dürfen, wer in den Gremien sitzt, die für die nächsten fünf Jahre das Leben dieser Menschen bestimmen.



Anna Svec, Links:

Selbstverständlich sollen alle Wienerinnen und Wiener wählen, und zwar nach einem Jahr Lebensmittelpunkt in der Stadt. Schließlich gestalten sie alle mit, zahlen alle hier Steuern und sind alle den politischen Entscheidungen ausgesetzt, die getroffen werden. Dass 30 Prozent der Menschen im wahlfähigen Alter von Mitbestimmung ausgeschlossen sind, ist ein demokratiepolitischer Skandal.

3. Sind Sie für ein Kopftuchverbot für Schülerinnen auch nach der Volksschule?

Michael Ludwig, SPÖ:

Für uns steht das Kindeswohl im Mittelpunkt. Wir sprechen uns vehement dagegen aus, dass Kinder durch religiöse Vorschriften zu etwas gezwungen werden. Unser Ziel muss sein, dass Kinder vor dem Einfluss durch religiösen Fundamentalismus in jeglicher Form geschützt werden. Die Diskriminierung einer Religion ist aber nicht der richtige Weg dorthin. Wir fordern statt diskriminierender Regelungen einen Ethikunterricht für alle, damit Kinder die Möglichkeit haben, sich ihre eigene Meinung zu bilden.

Birgit Hebein, Grüne:

In der Bildungs- und Schuldiskussion gibt es wichtigere Probleme als Kleidergebote für Mädchen. Wir müssen die wichtigen Bildungsfragen lösen, eine weitere Kopftuchdebatte ist nur eine Ablenkungsdiskussion davon. Die wirkliche Herausforderung besteht darin, dass Bildung immer noch vererbt wird. Dabei brauchen wir einen Chancenindex, um Schulen zu fördern.



Gernot Blümel, ÖVP:

Wir wollen Mädchen und junge Frauen stärken und in ihrer Selbstentfaltung unterstützen. Deshalb fordern wir die Ausweitung des bestehenden Kopftuchverbots auf Schülerinnen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs und damit bis zum Erreichen der Religionsmündigkeit.

Dominik Nepp, FPÖ:

Ja, und zwar bis zum Ende der Pflichtschulzeit. Wir Freiheitlichen fordern ein generelles Kopftuchverbot sowohl für Kinder und Jugendliche wie auch für das Betreuungs- und Lehrpersonal an öffentlichen Schulen und Kindergärten sowie in allen subventionierten Einrichtungen und privaten Kindergärten, in denen das verpflichtende Kindergartenjahr absolviert wird.



Christoph Wiederkehr, Neos:

Neos setzt sich für ein Verbot religiöser Kleidungsstücke in Kindergärten und Schulen für Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (Religionsmündigkeit) ein.



Heinz-Christian Strache, Team HC:

Das Kopftuch ist ein Zeichen von Unterdrückung und keinesfalls von Selbstbestimmung. Im Iran werden nach wie vor Frauen gesteinigt, die sich gegen das Kopftuch auflehnen. In Österreich sollte das Kopftuch während der gesamten Schulzeit sowie weiters in öffentlichen Berufen und Gebäuden verboten werden.



Dominik Wlazny, Bier

Ja, bin für Kopftuchverbot und auch dafür, dass Kreuze aus den Schulen verschwinden. Religion ist Privatsache.



Martha Bißmann, SÖZ:

Nein, da es gegen die Religionsfreiheit verstößt. Es gibt kaum Fälle von Volksschülerinnen, die Kopftuch tragen. Das Gesetz schießt also mit Kanonen auf Spatzen und ist reine rechtspopulistische Symbolpolitik, die den gefährlichen antimuslimischen Rassismus verstärkt.



Anna Svec, Links:

Nein, wir sind dezidiert gegen ein Kopftuchverbot, denn für Links ist diese Debatte schon wieder ein Beispiel dafür, wie weiße, privilegierte Cis-Männer glauben, über Frauen und Mädchen entscheiden zu können. Außerdem ist sie ein Symptom von antimuslimischem Rassismus, der hier an den Tag gelegt wird. Wir sind dafür, dass alle Menschen selbstbestimmt entscheiden, wie sie sich kleiden und was sie tragen, denn für uns bedeutet Feminismus keine neuen Vorschriften für Frauen, sondern Selbstbestimmtheit und Wahlfreiheit auf allen Ebenen.

4. Sollen die Deutschförderklassen beibehalten oder wieder abgeschafft werden? Warum?

Michael Ludwig, SPÖ:

Statt eines starren Systems vom Bodensee bis zum Neusiedler See braucht es eine Flexibilisierung der Deutschförderung und endlich ausreichende Ressourcen dafür. Wir wollen, dass die Schulen selbst entscheiden können, wie sie die beste Deutschförderung für ihre Schülerinnen und Schüler umsetzen.

Birgit Hebein, Grüne:

In der Schule lernen Kinder Sprachen am besten voneinander. Eine Trennung nach den verschiedenen Sprachen ist dabei nicht förderlich. Überhaupt ist eine Gesamtschule bis 14 der richtige Weg. Es ist sehr bedauerlich, dass dieses Thema so ideologisch diskutiert wird und deswegen nichts passiert. Mehrsprachigkeit ist ein Schatz, den wir pflegen müssen.



Gernot Blümel, ÖVP:

Natürlich sollen die Deutschförderklassen beibehalten werden, das ist eine Maßnahme, die gerade in Wien notwendig ist. Und sie ist erfolgreich: 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler brauchen nach einem Jahr in Deutschförderklassen keine weitere Unterstützung mehr. Unsere Stadt braucht ein klares Bekenntnis zu den Deutschförderklassen statt einer Behinderung aus rein ideologischen Gründen.



Dominik Nepp, FPÖ:

Die Deutschförderklassen, eine der vielen Errungenschaften der schwarz-blauen Bundesregierung, sind ein wichtiger Schritt in eine richtige Richtung. Grundsätzlich muss in Zukunft aber sichergestellt sein, dass eine Teilnahme am Regelunterricht überhaupt erst mit entsprechenden Deutschkenntnissen möglich ist, damit an Wiens Schulen wieder ein geordneter Normalbetrieb möglich wird.

Christoph Wiederkehr, Neos:

Neos fordern, dass Schulen autonom über die Einführung von Deutschklassen entscheiden sollen, da das Konzept der Deutschförderklassen schlecht durchdacht ist. In neue Deutschklassen kommen nur noch neue Schülerinnen und Schüler, bestehende bleiben im bisherigen System der Deutschförderung.



Heinz-Christian Strache, Team HC:

Die Deutschklassen sollten sogar verstärkt werden. Kein Kind sollte eingeschult werden, wenn es der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Das Nichtbeherrschen der deutschen Sprache ist der Grund für das massive Abrutschen in der Pisa-Studie.



Dominik Wlazny, Bier

Ja. Profunde Sprachkenntnisse sind ein Schlüssel zu erfolgreicher Integration.



Martha Bißmann, SÖZ:

Wir sind für die Abschaffung von Deutschförderklassen, weil sie zu Stigmatisierung und Ausgrenzung der Kinder führen, das Erlernen der deutschen Sprache erschweren und die Kinder wertvolle Lebens- und Lernzeit verlieren. Denn erst wenn Kinder den "Mika-D-Test" bestehen oder zwei Jahre im außerordentlichen Status verbracht haben, kommen sie in die erste Klasse Volksschule. Ein dann sieben oder acht Jahre altes Kind muss also mit sechsjährigen Kindern in die Klasse gehen.



Anna Svec, Links:

Es gilt als erwiesen, dass Kinder, die beim Spracherwerb erst am Anfang stehen, von einem Unterricht in der Regelklasse mehr profitieren, wenn garantiert ist, dass auch Kinder mit geringen Deutschkompetenzen am Unterricht teilhaben können. Links spricht sich daher für eine Abschaffung der Deutschförderklassen aus. Zudem ist die Absonderung auch aufgrund der Gruppendynamik und des politischen Signals, das sie sendet, abzulehnen.

5. Soll die Corona-bedingte Sommerschule – nur mit Fokus Deutsch – auch im nächsten Jahr wieder vom Bund angeboten werden?

Michael Ludwig, SPÖ:

Ja, aber wir wünschen uns auch vom Bund ein ähnliches Engagement, wie es Wien mit den "Summer City Camps" an den Tag legt. Wir haben dem Bund bereits mehrfach angeboten, dieses Modell auch bundesweit als Best Practice zur Verfügung zu stellen. Die Lernförderung findet in den "Summer City Camps" in Mathematik, Deutsch und für die fünfte bzw. sechste Schulstufe auch in Englisch statt.



Birgit Hebein, Grüne:

Wien bietet die sogenannten "Summer City Camps" an, mit Lernhilfe in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Diese Camps wird es auch nächstes Jahr wieder geben, ein Ausbau dieser wäre sinnvoll.



Gernot Blümel, ÖVP:

Das diesjährige Angebot der Sommerschule wurde sehr gut angenommen. Deshalb soll es die Sommerschule auch in den nächsten Jahren geben. Neben Deutsch sollte diese auch um andere Fächer – wie etwa mathematische Fächer – erweitert werden.



Dominik Nepp, FPÖ:

Ein netter Versuch des hoffnungslos überforderten türkisen Unterrichtsministers. Aber wie die – gemessen am gigantischen Anteil nichtdeutschsprachiger Kinder an Wiener Schulen – äußerst geringe Nachfrage gezeigt hat, ist dieses noch dazu nur zweiwöchige Angebot viel zu wenig. Der Erwerb guter Deutschkenntnisse darf keine Frage der Freiwilligkeit, er muss verpflichtend sein



Christoph Wiederkehr, Neos:

In Wien nahmen 52 Prozent der Zielgruppe an der Sommerschule teil. Daher bin ich für zusätzlich durchgängige Förderkurse für alle Hauptfächer im kommenden Schuljahr und auch im nächsten Sommer.

Heinz-Christian Strache, Team HC:

Jede Chance, die Migranten geboten wird, um unsere Sprache zu erlernen, befürworten wir. Denn unsere Sprache ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration. Weiters sollten auch die dringend notwendigen Wertekurse gleich in die Sommerschulen eingebunden werden.



Dominik Wlazny, Bier

Ja, wieso nicht? Wenn die Lehrergewerkschaft nix dagegen hat ...

Martha Bißmann, SÖZ:

Die Sommerschule mit Fokus Deutsch war eine gute Sache, allerdings braucht es auch weiterhin und verstärkt Förderunterricht während des laufenden Schuljahrs.



Anna Svec, Links:

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das schwer zu beantworten, denn wir wissen nicht, wie der Schulunterricht in diesem Jahr aussehen wird und mit welchen Herausforderungen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern konfrontiert sein werden. Die Perspektiven aller Betroffenen einzubeziehen ist jedenfalls essenziell, um die Frage nach der Sommerschule zu beantworten. Ein gutes Betreuungsangebot im Sommer – und zwar nicht nur in Bezug auf die deutsche Sprache, sondern zur gemeinsamen Förderung aller Kinder und Entlastung von Eltern – ist jedenfalls sinnvoll.

6. Urbane Räume sind von den Folgen der Erderwärmung besonders stark betroffen. Was werden Sie konkret tun, um das Leben in der Stadt aus klimatischer Sicht zu verbessern?

Michael Ludwig, SPÖ:

Die Stadt Wien steuert schon seit längerem mit vielen Maßnahmen gegen – wie dem intensiven Ausbau der Grünflächen, mit Baumpflanzungen und Fassadenbegrünungen. Weiters kühlen wie als Sofortmaßnahme bei hohen Temperaturen in der ganzen Stadt mit Nebelduschen und "Sommerspritzern". Außerdem brechen wir befestigte Flächen zugunsten von Grünflächen auf und sorgen für noch mehr Beschattung. Überdies garantiert das Wiener Wohnbaumodell, dass der gesamte Wohnbau in Wien klimafit ist. So wurde etwa erst vor wenigen Tagen im Landtag eine grundsätzliche Solarverpflichtung beschlossen.



Birgit Hebein, Grüne:

Wir wollen eine Mobilitäts- und Energiewende. Raus aus Öl und Gas im Neubau, Solar auf den Dächern und eine Reduktion des Autoverkehrs sind hier wichtige Schritte. Um die Stadt abzukühlen, wollen wir in der nächsten Legislaturperiode 100.000 Bäume pflanzen. Die coolen Straßen werden ausgebaut, mit Platz für Menschen statt für Autos – ebenso bei Begegnungs- und Fußgängerzonen. Wir begrünen Fassaden, bringen Wasser in den öffentlichen Raum durch mehr Brunnen und reduzieren den Verkehr – etwa durch die autofreie City und durch flächendeckendes Tempo 30. Gleichzeitig bauen wir die Öffis aus und schaffen mehr und sichere Radwege.



Gernot Blümel, ÖVP:

Wien ist in vielen Teilen schön, und gleichzeitig ähnelt die Stadt vielerorts einer Betonwüste: unbegrünte Sperrflächen, zu wenige Fassadenbegrünungen, dafür viele teure Einzelmaßnahmen wie Sprühnebelduschen oder Wanderbäume. Ich plädiere für mehr Gurken statt Avocados: Durch die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln ergeben sich viele Vorteile – sie belebt nicht nur die Grätzel, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.



Dominik Nepp, FPÖ:

Zum einen mit jeder Form der natürlichen Begrünung wie zusätzlichen Baumpflanzungen, die auch ohne Verlust von Fahrzeugstellplätzen möglich sind, und Förderungen zur Begrünung von Fassaden und Dachflächen. Im Größeren hat zweifellos der zügige Ausbau der umweltfreundlichen Fernkälte Zukunft. Grüne Schnapsideen wie sogenannte "Coole Straßen", die hygienisch bedenklich und ohne Wirkung sind, dafür aber Parkraum vernichten und Staus provozieren, bringen mich zur Weißglut.



Christoph Wiederkehr, Neos:

Fassadenbegrünung soll forciert und gefördert werden. Versiegelungsflächen müssen stark reduziert und mit Grün- und Wasserflächen als lokalen Kühlzonen ersetzt werden. Zum Beispiel würden wir neue Bäche – revitalisierte wie künstliche – einführen.



Heinz-Christian Strache, Team HC:

Urbane Räume sind oftmals deswegen von starker Erhitzung betroffen, weil die letzten Grünflächen regelrecht zubetoniert werden. Dies bedeutet, dass die zukünftige Stadtentwicklung mehr Wert auf einen entsprechenden Grünflächenanteil und Fassadenisolierungen und -begrünungen legen muss. Weiters sollen Wiener Haushalte neben Fernwärme über Fernrohrleitungen auch mit Fernkühlung versorgt werden.

Dominik Wlazny, Bier

Sie haben doch schon vom Bierpartei-Vorhaben Bierbrunnen gehört, oder?



Martha Bißmann, SÖZ:

Radikale Stadtbegrünungsoffensive: Jede Form von Grünfläche und Grünbepflanzung verändert das Mikroklima positiv. Wichtig ist aber auch der radikale Umstieg auf verbrennungskraftfreien Verkehr (E-Mobilität, Brennstoffzelle), wobei die Stadtpolitik die Rahmenbedingungen für den flächendeckenden Ausbau von E-Ladeinfrastruktur schaffen muss (Gratis-Ladestellen!) und Ausbau des Nahverkehrs sowie Förderung des Radverkehrs vorantreiben muss.



Anna Svec, Links:

Neben den von Expertinnen und Experten geforderten Maßnahmen gegen fortschreitende Bodenversiegelung, dem Schutz urbaner Biodiversität oder dem Ausbau einer Stadt der kurzen Wege setzt Links den Fokus auf Umweltgerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass die, die am wenigsten zur Klimakatastrophe beitragen, am stärksten von deren Folgen getroffen werden. Wenn die inneren Bezirke begrünt und Floridsdorf oder Simmering immer mehr zu Betonwüsten werden, läuft etwas Grundlegendes falsch.

7. Soll die Stadt weiter verkehrsberuhigt werden und der motorisierte Individualverkehr aus der Stadt gedrängt werden?

Michael Ludwig, SPÖ:

Unser Ziel ist es, die Pkw-Anzahl pro Kopf weiter zu senken und bis 2030 die Anzahl der Pkw-Pendlerinnen und -Pendler zu halbieren. Unter anderem durch die langfristige Reduktion von Abstellmöglichkeiten für Pkws im öffentlichen Raum sowie durch mehr Angebot zum Umstieg auf die Öffis. Das soll in Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden umgesetzt werden.



Birgit Hebein, Grüne:

Wir wollen Wien zur Klimahauptstadt machen, deshalb haben wir uns als Stadt Wien das Ziel gesetzt, die Treibhausgase bis 2030 zu halbieren. Der Autoverkehr ist einer der größten CO2-Verursacher. Deshalb wollen wir mit dem Gratis-Öffi-Ticket einen Anreiz für die Menschen schaffen, auf die Öffis umzusteigen. Hier setzen wir auf neue U-Bahn- und Straßenbahnlinien in den Außenbezirken sowie auf dichtere Intervalle bei den Schnellbahnen. Eine neue Parkraumbewirtschaftung und eine starke länderübergreifende Kooperation gehören ebenfalls dazu. Wir bauen die Radwege in Wien aus und schaffen mehr Platz und Lebensqualität für Fußgängerinnen und Fußgänger.



Gernot Blümel, ÖVP:

Der Individualverkehr hat gerade in der Corona-Krise seine Berechtigung gezeigt und wird auch weiterhin seine Berechtigung in der Stadt haben. Statt Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen, braucht es noch bessere Angebote im öffentlichen Verkehr, um den Pendlerverkehr abzufangen.



Dominik Nepp, FPÖ:

Die Fragestellung weist bereits auf das Problem der einseitigen rot-grünen Verkehrspolitik hin. Es darf nicht sein, dass einem wesentlichen Element unserer individuellen Mobilität und eines funktionierenden Wiener Wirtschaftslebens, aus rein ideologischen Motiven einseitig bekämpft wird. Die Zukunft kann nur in einer vernünftigen Kombination aller Verkehrsangebote liegen.



Christoph Wiederkehr, Neos:

Wir treten für sinnvolle – auch weitreichende – Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ein. Wir wollen aber das Auto nicht mit Gewalt "aus der Stadt drängen", sondern den öffentlichen Raum gerechter zwischen Fuß-, Rad- und Kfz-Verkehr verteilen. Investitionen in das Netz von S-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen sind dazu allerdings dringend nötig (zum Beispiel ein S-Bahn-Ring).



Heinz-Christian Strache, Team HC:

Nein, es kann nur ein klug austariertes Miteinander geben, da viele Pendler – vor allem aus Niederösterreich – auf ein Auto angewiesen sind. Aber ja, wir stehen für mehr Park-and-ride-Anlagen an der Wiener Peripherie, den weiteren Ausbau der Öffis, vor allem in den Flächenbezirken. Absurde Projekte wie "Pop-up-Radwege" lehnen wir kategorisch ab, da dies ein Gegeneinander des motorisierten Individualverkehrs und Radfahrern und durch Staubildung deutlich höhere Emissionswerte mit sich bringt.



Dominik Wlazny, Bier

Klar, ist ja auch total sinnentleert, mit dem Auto zum Wirten zu fahren. Wie soll man so die Gastwirtschaft stärken, wenn man dann mit dem Auto weiterfahren muss?

Martha Bißmann, SÖZ:

Ja! Die Einführung einer Citymaut für Lkws wäre ein optimaler Beginn für die Verkehrsberuhigung der Stadt. Ein prompter Umstieg würde jene hart treffen, die auf den Individualverkehr mit dem privaten bzw. geschäftlichen Dienstwagen angewiesen sind. Die Anreizsysteme für den Umstieg auf klimafreundliche, alternative Fahrzeuge sollen so gut ausgebaut werden, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Wien bis 2050 auf elektrisch oder brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge umgestiegen sind oder gänzlich auf motorisch betriebenen Individualverkehr verzichten.

Anna Svec, Links:

Auf längere Sicht sollen Autos jedenfalls raus aus der Stadt, denn aktuell gehören 60 Prozent der Flächen in Wien dem Auto. Es wäre eine enorme Verbesserung der Lebensqualität, den Raum, der dadurch frei wird, zu begrünen und öffentlich erlebbar zu machen, von der Umweltbelastung ganz zu schweigen. Allerdings ist die Voraussetzung, dass zunächst die entsprechende Infrastruktur geschaffen wird, um Menschen in den Außenbezirken nicht zu benachteiligten.

8. Eventhallen und Clubs stehen leer, Theater, Kinos und teilweise auch Museen sind im Minimalbetrieb, Buchmessen werden abgesagt, Künstlerinnen und Künstler aus dem Ausland können nicht einreisen: Wie lässt sich das Sterben der Kulturszene jetzt aufhalten, und welche Lehren zieht man aus der Krise, um die prekäre heimische Kulturszene nachhaltig auf solide Beine zu stellen?

Michael Ludwig, SPÖ:

Wir unterstützen die Kulturschaffenden mit Stipendien sowie speziellen Förderungen. Vor allem hat Wien weiter Subventionen an Kulturinstitutionen ausbezahlt, auch wenn es keinen Betrieb gab. Und: Trotz schwieriger Bedingungen hat Wien auch über diesen Sommer ein Kulturprogramm angeboten und damit 2.000 Künstlerinnen und Künstlern Auftrittsmöglichkeiten verschafft. Freilich ist es wichtig, dass auch der Bund Verantwortung übernimmt.



Birgit Hebein, Grüne:

Die Stadt Wien tut alles, um die Wiener Kulturszene während der Corona-Krise zu unterstützen: Es wurden unter anderem Arbeitsstipendien an Künstlerinnen und Künstler vergeben, im Sommer mit "Kultur dreht auf" ein Corona-taugliches Festival mit mehr als 50.000 Besuchern und rund 1.000 Acts an verschiedenen Locations in ganz Wien veranstaltet und eine eigene Förderung für die vielen Nachtlokale und Clubs gestartet. Auch hier ist eine gute Kooperation der Stadt mit dem Bund unabdingbar.



Gernot Blümel, ÖVP:

Die Bundesregierung wirkt mit einem Maßnahmenmix den drastischen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Kultur- und Veranstaltungsbereich entgegen – wir haben gerade die Verlängerung des Härtefallfonds bis März 2021 im Ministerrat beschlossen. Auf Wien-Ebene wollen wir leerstehende Geschäftslokale von Wiener Wohnen gratis für Kulturschaffende zur Verfügung stellen. Unsere Stadt braucht eine Entbürokratisierung und eine echte Kulturstrategie unter Einbeziehung aller Beteiligten.



Dominik Nepp, FPÖ:

Das, was hier durch die teils leider notwendigen, vielfach aber auch unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen angerichtet wurde, ist ein Drama – nicht nur für Künstler und Unternehmen, sondern auch für die Wiener Bevölkerung. Die türkis-grüne Bundesregierung ist bei finanziellen Hilfen offenbar unwillig oder unfähig, allen voran der grüne Vizekanzler und der türkise Finanzminister. Die Lehre heißt akut Lockerung der Corona-Auflagen und perspektivisch Wiederherstellung der Schutzbestimmungen des Epidemiegesetzes.



Christoph Wiederkehr, Neos:

Wir treten für ein Aussetzen aller Zahlungsverpflichtungen für langfristig wegen Covid-19 geschlossene Betriebe ein, die sogenannte "Freeze-Lösung". Davon würden besonders die Kulturbetriebe profitieren. Weiters setzen wir uns für eine Grundsicherung von 1.000 Euro pro Monat für Kunst- und Kulturschaffende, einen hundertprozentigen Fixkostenzuschuss für die Veranstaltungsbranche und die Nachtgastronomie ein.



Heinz-Christian Strache, Team HC:

Hier hilft definitiv nur ein "knallhartes" Hilfspaket, nämlich eine finanzielle Entschädigung der genannten Branchen, damit diese Unternehmer und Angestellten ein würdevolles Leben bestreiten können.



Dominik Wlazny, Bier

Fixkosten decken, Kulturstätten retten. Und nicht nur die Stätten – auch die, die diese Stätten bespielen. Auch diese Berufe sind systemrelevant und ein riesiger Wirtschaftsfaktor.



Martha Bißmann, SÖZ:

Auf der ganzen Welt werden kreative, umsetzbare Konzepte entwickelt, um Kulturveranstaltungen Corona-kompatibel zu gestalten. Es gibt keine Ausreden! Die Stadt Wien muss alles dafür tun, die Veranstaltungen zu ermöglichen, und dafür ein Expertinnengremium einsetzen, welches für jeden Veranstaltungsbereich maßgeschneiderte Konzepte vorschlägt und dann dafür sorgt, dass diese standardisiert umgesetzt werden. Das erhöht auch die Attraktivität für die Besucherinnen und Besucher – weil sie wissen, was sie erwartet.

Anna Svec, Links:

Das Kulturbudget muss nicht nur aufgestockt, sondern auch fairer verteilt werden: einerseits zwischen Hochkultur und freien Kulturszenen – eine Grenze, die wir generell stark hinterfragen möchten –, andererseits auch zwischen den Bezirken. Nicht wegen, aber insbesondere im Angesicht der Corona-bedingten Veranstaltungseinschränkungen ist es für Links besonders wichtig, erkämpfte Kultur(frei)räume zu erhalten.

9. Braucht es ein neues Nationalstadion in Wien?

Michael Ludwig, SPÖ:

Nein, die für einen Neubau notwendigen 300 bis 400 Millionen Euro wird es vonseiten Wiens nicht geben. Aber wir sind offen für eine Investition ins Ernst-Happel-Stadion.



Birgit Hebein, Grüne:

Das Praterstadion (das unter Denkmalschutz steht) ist das Nationalstadion.



Gernot Blümel, ÖVP:

Das 1931 eröffnete Ernst-Happel-Stadion ist mittlerweile in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß. Während andere europäische Metropolen längst gehandelt haben, gibt es in Wien nach wie vor kein Konzept bezüglich der weiteren Nutzung des Stadions. Die Frage einer Sanierung des Stadions oder eines eventuellen Neubaus wird seit Jahren ergebnislos diskutiert und aufgeschoben.



Dominik Nepp, FPÖ:

Das ist in Zeiten der größten Wirtschaftskrise und höchsten Arbeitslosigkeit infolge der völlig überzogenen Corona-Maßnahmen eine Luxusfrage, die sich nicht stellt und wohl auf Jahre nicht stellen wird. Außerdem glaube ich, dass es weit kostengünstigere und intelligente Verbesserungslösungen für das noch dazu unter Denkmalschutz stehende Ernst-Happel-Stadion gibt.



Christoph Wiederkehr, Neos:

Ja, es bräuchte ein neues Nationalstadion in Wien, wobei die Finanzierung noch eine offene Frage ist. Wir haben in Wien leider kein Fußballstadion mehr, das die Kriterien für ein Champions-League-Endspiel erfüllt.



Heinz-Christian Strache, Team HC:

Das alte Stadion ist schon sehr in die Jahre gekommen, auch dürfen kaum sinnbringende Umbauarbeiten daran durchgeführt werden, da es unter Denkmalschutz steht. Gerade für internationale Fußballveranstaltungen wäre ein neues Stadion sehr zu begrüßen, auch im Sinne des Tourismus.



Dominik Wlazny, Bier

Aktuell sehe ich das Happel-Stadion noch als ausreichend, aber in einem Zeithorizont der nächsten 15 Jahre gehört definitiv nachgebessert. Sprich: Sobald die Bierpartei die Absolute in Wien hat, bauen wir ein Stadion. Das "Bierlympia-Stadion".



Martha Bißmann, SÖZ:

Nein.

Anna Svec, Links:

Nein, das erscheint uns in der jetzigen Lage nicht die oberste Priorität zu sein. Außerdem halten wir das Praterstadion an sich, baulich und für seine facettenreiche Geschichte für erhaltens- und erinnernswert.

10. Wie sollen Patienten besser in medizinische Entscheidungen eingebunden sein – also in welchen Gremien sollen sie vertreten sein?

Michael Ludwig, SPÖ:

Medizinische Entscheidungen basieren immer auf individuellen Anforderungen und werden zwischen Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzten abgestimmt. Hier ist es immer notwendig, Verbesserungen in der gemeinsamen Kommunikation zu erzielen. Um Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzte darin anzuleiten, gibt es beispielsweise Organisationen wie die Plattform für Patientensicherheit



Birgit Hebein, Grüne:

Das Wiener Patientenrecht schützt und unterstützt die Betroffenen im Verlauf einer Behandlung sowohl im Krankenhaus als auch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Patientinnen und Patienten sind dort gut eingebunden, im Beschwerdefall steht die PatientInnenanwaltschaft zur Verfügung.



Gernot Blümel, ÖVP:

Wir sehen es grundsätzlich als Kernaufgabe der Politik, Vertreter der Patientinnen und Patienten zu sein. Dazu müssen Patientenorganisationen in Gremien des Wiener Gesundheitssystems verstärkt eingebunden werden. Dies betrifft einerseits die Einbindung in wesentliche entscheidungsrelevante Gremien wie etwa im Wiener Gesundheitsfonds als auch das Fördern einer größeren Anzahl an Organisationen.



Dominik Nepp, FPÖ:

Grundsätzlich in allen Bereichen, in denen es um die individuelle Sicherheit und Qualität in der medizinischen Versorgung und Betreuung sowie in der Durchsetzung von Rechten geht. Allerdings muss gewährleistet sein, dass Entscheidungen immer nach objektiven ethischen und medizinischen Kriterien getroffen werden und Beteiligungsplattformen nicht zum Politikum werden.



Christoph Wiederkehr, Neos:

Ich könnte mir sehr gut die Einrichtung eines PatientInnenbeirats im Wiener Gesundheitsverbund vorstellen, ähnlich dem Fahrgastbeirat der Wiener Linien.



Heinz-Christian Strache, Team HC:

Medizinische Entscheidungen dürfen ausschließlich Fachpersonal – also Medizinern und Gesundheitsexperten – vorbehalten sein. Bei Problemen gibt es entsprechende Vertretungen, Instanzen sind ausreichend gegeben.



Dominik Wlazny, Bier

Es wäre zuvor schon einmal notwendig, dass Ärzte ihren Patienten die Befunde auf Deutsch und nicht Latein vortragen, damit die Patienten auch verstehen, was sie haben. Dann reden wir von Gremien.



Martha Bißmann, SÖZ:

Patientinnen und Patienten sollen verstärkt in Entscheidungsprozesse, wie sie sich in Situationen der Krankheit oder Genesung oder am Lebensende darstellen, einbezogen werden, sowie bezüglich einer medizinischen Behandlung einschließlich ihrer Ausführung, Abänderung, Anpassung, Einschränkung oder Rücknahme. Weiters sollten Selbsthilfegruppen gefördert und auch finanziell abgegolten werden.



Anna Svec, Links:

Eine der Hauptbedingungen dafür, Patientinnen und Patienten besser in medizinische Entscheidungen einzubinden, ist, den behandelnden Ärztinnen und auch Pflegekräften genug Zeit für die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten zu geben. Deswegen stehen wir zuallererst einmal für den Ausbau der Kassenstellen in Wien, die in den letzten zehn Jahren trotz rasanten Bevölkerungswachstums um fast zehn Prozent reduziert wurden. Darüber hinaus sollen etwa Pflegeberufe besser bezahlt und die Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich reduziert werden, um die herausfordernde Arbeit in Krankenhäusern aus Beschäftigtensicht besser bewältigbar und damit qualitätsvoller zu machen.

11. Braucht es in Wien mehr Gemeindewohnungen? Wie wird leistbares Wohnen in Wien für die Zukunft sichergestellt?

Michael Ludwig, SPÖ:

Während in vielen Städten Mietpreise explodieren und Wohnraum knapp wird, zeigt Wien, dass es auch anders geht. Allein mehr als 60 Prozent der Wienerinnen und Wiener leben im geförderten Wohnbau und damit zu stabilen, leistbaren und lebenswerten Konditionen. Im Unterschied zu anderen Städten hat Wien seinen Wohnraum nie privatisiert, und die Stadt investiert konsequent in Neubau und Sanierung. Alleine aktuell sind knapp 30.000 geförderte Wohnungen auf dem Weg, darunter mehr als 4.000 neue Gemeindewohnungen.



Birgit Hebein, Grüne:

Wohnen ist ein Grundrecht. Wien ist nicht nur eine Stadt mit hoher Lebensqualität, sondern auch eine leistbare Stadt. Die Grünen haben durchgesetzt, dass ab einer gewissen Größe zwei Drittel der neuen Wohnungen gefördert und daher leistbar sein müssen. Wien baut seit Rot-Grün wieder Gemeindewohnungen und hat den Abriss von Altbauten erschwert. Für die Zukunft wollen wir nachhaltig bauen: Das heißt raus aus Öl und Gas, genügend Platz für Grünraum und öffentliche Verkehrsmittel. Wir wollen faire Mietverträge und fordern, dass die Kaution vom Vermieter bezahlt werden soll.



Gernot Blümel, ÖVP:

Rot-Grün hat viel angekündigt, aber wenig umgesetzt: Von den im Jahr 2015 versprochenen 4.000 Gemeindewohnungen wurden bislang gerade einmal 120 finalisiert. Die hohen Wohnkosten in Wien sind auch das Ergebnis steigender Betriebskosten. Wir fordern daher die Abschaffung des Teuerungsgesetzes, mit dem die Gebühren in Wien laufend automatisch erhöht werden, sowie eine Gebührenbremse auch für Wien. Eine Wiener Durchschnittsfamilie zahlt 2020 um 270 Euro mehr an Gebühren als noch zu Beginn von Rot-Grün.



Dominik Nepp, FPÖ:

Angesichts der Tatsache, dass mehr als 20.000 Menschen in Wien auf der Warteliste für eine sozial geförderte Wohnung stehen, unter ihnen viele Jungfamilien, braucht es dringend eine Wohnbauoffensive. Insbesondere im Bereich der Gemeindewohnungen, auf die grundsätzlich nur österreichische Staatsbürger Anspruch haben sollen. Zudem müssen die Mieten über eine spürbare Senkung der Gebühren und Betriebskosten deutlich günstiger werden. Ausgerechnet Wiener Wohnen ist hier unvertretbar teurer als Private.



Christoph Wiederkehr, Neos:

Wir wollen ein Einkommensmonitoring im Gemeindebau, das es ermöglicht, die Mietkosten an das Einkommen anzupassen. Mit den zusätzlichen Einnahmen können neue Gemeindewohnungen in Kooperation zwischen der Stadt und Bauträgern auf Eigengrund der Stadt Wien in Baurecht gebaut werden. Außerdem muss Bauen durch Erleichterungen in der Bauordnung günstiger werden.



Heinz-Christian Strache, Team HC:

Definitiv, in den letzten 15 Jahren wurde hier von Rot-Grün massiv geschludert, und es wurden kaum neue Wohnungen gebaut. Statt der versprochenen 80.000 Wohnungen, die Bürgermeister Ludwig versprochen hat, wurden nicht einmal 15.000 gebaut. Außerdem muss die Vergabe der Sozialwohnungen an die Staatsbürgerschaft gekoppelt sein – Österreicher zuerst.



Dominik Wlazny, Bier

Klar. Wir könnten uns auch mal die ganzen Buden, die leer stehen, nur um die Mietpreise nach oben zu treiben, anschauen. Just sayin'.

Martha Bißmann, SÖZ:

Gemeindebauten sind Orte für Menschen, welche keine allzu großen finanziellen Absicherungen haben und sich somit in Anlagen zurückziehen, welche für viele Menschen unterschiedlichster Herkunft gebaut werden. Nicht nur aufgrund der finanziellen, sondern auch dank der kulturellen Unterschiede sind Gemeindebauanlagen für einen Austausch unter Menschen von großer Bedeutung. Um leistbares Wohnen zu gewährleisten, benötigt es staatlich geförderte Wohnungen, damit auch die Nachwuchsgenerationen davon profitieren können.



Anna Svec, Links:

Ja, aber auch hier wollen wir den ökologischen Aspekt nicht außen vor lassen und mit Links zuerst bestehenden Wohnraum gerechter verteilen. Leerstand zu Spekulationszwecken muss verunmöglicht und pönalisiert werden, und bestehende Instrumente wie Enteignung, Vorkaufsrecht und Kommunalisierung sind im Sinn des öffentlichen Interesses einzusetzen. Wo das nicht ausreicht stehen wir selbstverständlich dafür, neue Gemeindebauten zu errichten, denn jeder Mensch mit Bedarf an einer gemeinnützigen Wohnung sollte Zugang dazu haben, niemand darf ausgeschlossen werden, daher sind wir entschieden gegen den Wien-Bonus und für mehr gemeinnützige Wohnungen. (Lara Hagen, Oona Kroisleitner, David Krutzler, 9.10.2020)