Bergbauern in Not – Ohne Hilfe geht’s nicht mehr, Universum History: 100 Jahre Volksabstimmung Kärnten – Mit Radiotipps

19.40 MAGAZIN

Re: Bergbauern in Not – Ohne Hilfe geht’s nicht mehr Lange Tage, harte Arbeit und ein niedriges Einkommen bestimmen das Bergbauerndasein. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENABEND

John Lennon zum 80. Geburtstag Heute wäre der Musiker John Lennon 80 Jahre alt geworden. Zum Auftakt eines Themenabends auf ORF 3 gibt es die Doku The Beatles – Die Anfänge, gefolgt um 21.10 von Mordfall John Lennon über das Attentat auf den Musiker am 8. Dezember 1980 in New York. Aaron Taylor-Johnson verkörpert den jungen John Lennon im Spielfilm Nowhere Boy, zu sehen ab 21.55. Zum Abschluss gibt es um 23.25 den Konzertfilm Imagine: John Lennon Trib ute, für den sich 2015 die Beatles-Kollegen Paul McCartney und Ringo Starr im Madison Square Garden einfanden. Bis 1.10 ORF 3

20.15 DRAMA

Wie wir uns fanden (Claire Andrieux, F 2019, Olivier Jahan) Die 40-jährige Immobilienmaklerin Claire Andrieux (Jeanne Rosa) steht mit beiden Beinen fest im Leben – bis sie die Begegnung mit einem Location-Scout (Thomas VDB) für eine Horrorserie von gewohnten Bahnen abbringt und sie sich einem verdrängten Trauma stellen muss. Regisseur Olivier Jahan fokussiert auf eine Nebenfigur seines vorangegangenen Films Die Schlösser aus Sand. Berührend. Bis 21.45, Arte

20.15 BIOPIC

Aviator (USA/D 2004, Martin Scorsese) Aufstieg und Fall, Sein und Schein: In seinem opulenten Biopic Aviator skizziert Martin Scorsese das Leben von Howard Hughes. In der Rolle des legendären Millionärs, Flug- und Filmpioniers: Leonardo DiCaprio. Bis 23.35, Tele 5

21.45 MUSIKDOKU

Laurel Canyon (USA 2020, Alison Ellwood) The Byrds, Joni Mitchell, The Mamas and the Papas, Frank Zappa und Crosby, Stills, Nash & Young: Sie alle machten eine idyllische Wohngegend von Los Angeles zu einem Epizentrum der Musikszene. Alison Ellwood taucht für ihre Doku tief in die Geschichte von Laurel Canyon ein und beleuchtet auch die Rolle von Musikern wie Country-Rock-Pionier Gram Parsons. Bis 0.25, Arte

22.35 DOKUMENTATIONEN

Universum History: 100 Jahre Volksabstimmung Kärnten Die Dokumentation Kärnten – Ein Jahrhundert unterm Mittagskogel / Koroška – Stoletje pod Jepo wimdet sich einem Kulturraum, der italienische, slowenische und deutsche Einflüsse aufweist. Danach wiederholt der ORF um 23.20 Alte Heimat Kärnten – Ein Roadmovie von Friedrich Orter. Bis 0.10, ORF 2

0.15 HISTORIENDRAMA

Gangs of New York (USA 2020, Martin Scor sese) Die alteingesessenen Natives und die irischen Einwanderer Dead Rabbits liefern sich im Elendsviertel Five Points in der New Yorker Lower Eastside einen brutalen Kampf um die Vorherrschaft. Grandios inszeniert von Martin Scorsese, Daniel Day-Lewis lehrt als "Bill the Butcher" das Fürchten. Bis 2.45, BR