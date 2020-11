Das Praktische an Quiches ist, dass man sie mit den unterschiedlichsten Produkten, die gerade zu Hause sind, füllen kann. In unserem Fall war das Mangold, der noch draußen im Topf wächst, dazu kam etwas Speck und klassische Ei-Obers-Fülle. Auch der Teig lässt sich variieren, hier wurden in den Mürbteig zusätzlich Sesamkörner gemischt. Sollte etwas übrigbleiben, dann lassen sich Quiches auch gut am nächsten Tag kalt genießen, aber auch Einfrieren ist möglich.



Zutaten für eine Tarteform mit 24 Zentimetern Durchmesser:

Für den Teig:

150 g Mehl

90 g kalte Butter

1 EL Obers

1/2 Ei

1–2 EL Sesamkörner

Reis oder Linsen zum Blindbacken

Fülle:

2 Frühlingszwiebeln

75 g Speck

10 Mangoldblätter mit Stiel

3,5 Eier

100 ml Obers

70 ml Milch

1/2 Bio-Zitrone

Salz und Pfeffer

Mangold.pdf Größe: 0,35 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.