Der U-Ausschuss beschäftigte sich am Donnerstag mit dem Prikraf-Fonds

Mit der österreichischen Politik wird sich Klinikbetreiber Walter Grubmüller wohl nicht mehr anfreunden Foto: APA/Pfarrhofer

Walter Grubmüller ist grantig. Obwohl er mit unzähligen Politikern diskutiert hat, will seiner Privatklinik jahrelang niemand zur Aufnahme in den Prikraf-Fonds verhelfen. Erst Heinz-Christian Strache erbarmt sich und kümmert sich um Grubmüllers Causa; macht sogar Urlaub bei ihm auf Korfu. Und Strache schafft es als Vizekanzler tatsächlich: Endlich wird die Privatklinik Währing in den Prikraf aufgenommen.

Bestechlichkeit oder Gerechtigkeit? Das wollten am Donnerstag die Abgeordneten des Ibiza-Ausschusses mit Grubmüller diskutieren. Der holte zu einem Rundumschlag gegen das politische System aus. Jahrelang sei er bei der SPÖ auf taube Ohren gestoßen; ein Lobbyist riet ihm dann, ÖVP-nahen Organisationen zu spenden – unter anderem auch dem Alois-Mock-Institut, das vom Ausschussvorsitzenden Wolfgang Sobotka (ÖVP) gegründet worden war.

Versuchter Videokauf

Erst Strache habe seine Sache ernst genommen, so Grubmüller. Deshalb spendete er 10.000 Euro an die FPÖ und versuchte später, im Sommer 2019, das ganze Ibiza-Video zu kaufen – "dann könnten es alle sehen". Kennengelernt hatte er Strache bereits in den 1990ern, als Grubmüller ein Wettbüro betrieb.Nach Grubmüllers Auftritt hagelte es Dementis: Sobotkas Büro ließ ausrichten, der – mittlerweile verstorbene – Lobbyist habe nicht für das Mock-Institut gesprochen. Die WKO dementierte, Grubmüllers Klinik aus Prinzip blockiert zu haben – ihr sei es um eine Aufstockung der Mittel bei der Aufnahme neuer Mitglieder gegangen.

Darüber stand dann auch ÖGK-Obmann Bernhard Wurzer Frage und Antwort. Er wollte bei der Aufnahme der Privatklinik Währing gleich noch die Tiroler Medalp in den Prikraf hineinreklamieren. Laut Wurzer ging es darum, die den Rechtsweg beschreitende Medalp zu befrieden, ohne dass Beitragszahler der Sozialversicherungen mehr an den Prikraf abliefern mussten. Der einstige ÖVP-Politiker auf die Frage, was sich mit Ibiza geändert habe? Im Ministerium sitze nun jemand anders. (fsc, 8.10.2020)