Die World Dream soll ihre Schiffsreise nach nirgendwo im November starten, die Quantum of the Seas (Foto) folgt im Dezember. Foto: EPA/YONGYOS PUEKSARAK

Singapur – Um die wegen der Corona-Pandemie am Boden liegende Reisebranche zu unterstützen, will der Tourismusverband von Singapur Kreuzfahrten ohne Zwischenstopp und Landgängen starten. Die Passagiere müssten einen Wohnsitz in dem südostasiatischen Stadtstaat haben, vor Antritt der Reise einen Corona-Test machen und auf See strenge Sicherheitsmaßnahmen einhalten, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Behörde.

Ohne Ziel

Die Schiffe der beiden Kreuzfahrtlinien, die die Reisen anbieten sollen, dürften zudem nur zur Hälfte belegt sein, während sie ohne Halt über die Meere schipperten. Die Crew muss vor Reiseantritt zwei Wochen in Quarantäne. Die World Dream soll ihre Schiffsreise nach nirgendwo im November starten, die Quantum of the Seas folgt im Dezember.

Kürzlich kündigte die australische Airline Qantas einen kuriosen Rundflug an: Eine Boeing 787-9 Dreamliner soll am Samstag in Sydney starten und relativ niedrig über die bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes fliegen, um ohne Zwischenlandung sieben Stunden später wieder in Sydney zu landen. Unter anderem werden Urlaubsparadiese wie das Great Barrier Reef, Uluru und der Hafen von Sydney überflogen. Der Flug war innerhalb von zehn Minuten ausverkauft, wie es hieß. (APA, dpa, 8.10.2020)

