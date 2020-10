Mit Milliarden für Infrastrukturprojekte und Breitbandinternet will die EU zerstrittene Betrittskandidaten wie Serbien, Bosnien und Kosovo verbinden

Brücken wie jene in Belgrad über die Save will die EU zwischen zerstrittenen Westbalkan-Ländern bauen. Foto: Reuters / Marko Djurica

Belgrad – Die EU plant Investitionen in den sechs Westbalkan-Staaten im Umfang von neun Milliarden Euro. Das Geld solle überwiegend für Infrastrukturprojekte und den Ausbau des Breitband-Internets eingesetzt werden, sagte EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi am Donnerstag in Belgrad.

Dabei sollten umweltbewusste Investitionen gefördert werden, um der Umweltverschmutzung in der Region zu begegnen. Der Plan sehe vor, einen gemeinsamen Markt der sechs Staaten voranzutreiben.

Beitrittskandidaten

Die Beziehungen zwischen Albanien, Bosnien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien sind oft von Streit gekennzeichnet. Alle sechs streben eine EU-Mitgliedschaft an, befinden sich jedoch in verschieden Stadien des Aufnahmeprozesses. Die EU hat sich besorgt gezeigt wegen des Einflusses von Russland und China in der Region. (Reuters, 8.10.2020)