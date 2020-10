Trio bei Three Lions ausgebootet

Danny Ings traf per Fallrückzieher. Foto: EPA

London – Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Testspiel gegen Wales gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate siegte am Donnerstagabend mit 3:0 (1:0). Dominic Calvert-Lewin (26.), Conor Coady (53.) und Danny Ings (63.) trafen gegen den Nachbarn im Londoner Wembley-Stadion.

Southgate hatte auf Jadon Sancho, Tammy Abraham und Ben Chilwell verzichtet, nachdem von dem Trio Bilder von einer mutmaßlichen Überraschungsparty für Abraham veröffentlicht worden waren.

In der Nations League trifft England am Sonntag auf Belgien. Die Belgier kamen ohne Topspieler wie Eden Hazard und Kevin De Bruyne in ihrem Testspiel nicht über ein 1:1 (0:0) gegen die Elfenbeinküste hinaus. Michy Batshuayi (53.) traf für die Gastgeber, Franck Kessie (86.) glich aus.

Überhaupt keinen Grund zu Optimismus hatte Russland. Für Schweden entschieden Alexander Isak (21.) und Matthias Johansson (73.) das Duell der EM-Teilnehmer. Alexander Sobolew konnte für die Russen in der Nachspielzeit lediglich noch verkürzen (90.+3). (APA, sid, red, 8.10.2020)