Graf war seit 2015 an der Signa-Gruppe um den Investor René Benko beteiligt. Geschäfte mit Signa würden aber weitergehen, berichtet "Trend"

Johann Graf ist Eigentümer des Glückspielkonzerns Novomatic, der rund 23.000 Mitarbeitern beschäftigt. Foto: RICARDO HERRGOTT / VERLAGSGRUPPE

Wien – Novomatic-Gründer Johann Graf ist bei der Signa Prime Selection, dem Flaggschiff der Signa-Gruppe um den Investor René Benko, ausgestiegen, berichtet das Wirtschaftsmagazin "Trend" in seiner aktuellen Ausgabe. Laut Informationen der Novo Invest, Grafs Investmentgesellschaft, hat er seinen rund einprozentigen Anteil bereits Ende 2019 an die Signa Prime Holding verkauft. Graf sei 2015 bei der Signa Prime Selection eingestiegen, heißt es in dem Bericht.

Den Ausstieg erklärt die Novo Invest mit "dem üblichen Veranlagungshorizont von fünf Jahren", schreibt der "Trend". Dieser sei heuer erreicht worden. Man stehe aber weiterhin in einer Geschäftsbeziehung zur Signa. (APA, 9.10.2020)