Beim iPhone-Hersteller bleibt der erhoffte Erfolg seines Streamingangebots noch aus. I Foto: apa/afp/josh edelson

Wer sich seit September des vergangenen Jahres ein Apple-Gerät wie ein iPhone, ein Mac, ein Apple TV oder ein iPad kauft, bekommt ein Jahr lang kostenlosen Zugriff auf den Streamingdienst Apple TV+. Das heißt, dass die Gratis-Abos ab Oktober auslaufen würden. Apple hat aber nun angekündigt, diese Gratis-Probezeit um einige Monate zu erweitern, nämlich bis Februar 2021. Nutzer können also weiter den Dienst nutzen. Sie müssen nichts dafür tun, die Neuerung wird automatisch ihrem Account zugerechnet, eine entsprechende E-Mail-Benachrichtigung soll folgen.

Bis zu drei Monate



Das heißt: Wer sich zwischen dem ersten November und dem 31. Jänner für ein Gratisjahr registriert hat, bekommt bis zu drei Monate kostenlosen Zugriff. Wer erst später das Angebot in Anspruch genommen hat, erhält weiterhin regulär 12 Monate Zugang. Da der Dienst zu diesem Zeitpunkt kostenfrei ist, erhalten Nutzer außerdem falls sie Apple TV monatlich zahlen den Betrag auf ihr Konto gutgeschrieben.

Neue Eigenproduktionen



Die zusätzlichen drei Monate werden wohl eingeführt, um User dazu zu animieren, das Katalog des Streamingdienstes genauer unter die Lupe zu nehmen. Beim iPhone-Hersteller bleibt der erhoffte Erfolg seines Streamingangebots noch aus. In Bälde soll die Apple-Eigenproduktion "On The Rocks" starten, sowie die zweite Staffel mehrerer Serien. (red, 9.10.2020)