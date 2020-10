Das Nobelpreiskomitee gibt den Gewinner des Friedensnobelprieses 2020 bekannt. Foto: AP/Roald

Oslo – Der Friedensnobelpreis 2020 geht an das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen.

Das gab das norwegische Nobelpreiskomitee am Freitag in Oslo bekannt. Der vom Industriellen Alfred Nobel gestiftete Preis gilt als die wichtigste politische Ehrung der Welt und ist mit zehn Millionen Kronen dotiert.

Ein vom WFP eingesetztes Flugzeug wirft Nahrungsmittelpakete über dem Südsudan ab. Foto: AFP /Karumba

318 Personen und Organisationen wurden bis zum Stichtag 1. Februar nominiert, gab das Komitee schon vorab bekannt. Die Listen der Nominierungen unterliegen jedoch strengster Geheimhaltung und bleiben fünfzig Jahre unter Verschluss. Der Gewinner wird von einer vom norwegischen Parlament eingesetzten Jury bestimmt.

Im Vorjahr wurde Abiy Ahmed Ali, der Ministerpräsident Äthiopiens für seine Friedensbemühungen im Konflikt mit Eritrea ausgezeichnet.

Der Friedensnobelpreis ist der einzige der Nobelpreise, der in Oslo vergeben wird. Hier wird er auch am 10 . Dezember übergeben, dem Todestag Nobels. In welcher Form dies im Coronajahr 2020 durchgeführt wird, ist noch nicht klar – schließlich steht noch in den Sternen, ob der Gewinner auch tatsächlich anreisen kann. (Michael Vosatka, 9.10.2020)