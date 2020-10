In dem neuen Fotoband "Wien pur" zeigt der Fotograf Lukas Beck sein sehr sonniges Bild von der Stadt in Zeiten von Corona

Der Wiener Lukas Beck ist als Fotograf schon lange mit seiner Stadt verbunden, nicht zuletzt auch deshalb, weil er über die Jahrzehnte für viele Wiener Kulturinstitutionen wie das Wiener Konzerthaus, die Wiener Sängerknaben, die Wiener Symphoniker oder das Wiener KHM fotografiert hat.

Als Covid-19 im Frühjahr 2020 auch die Stadt Wien zum Erliegen brachte, wurden kurz zuvor gerade erst seine neuen Plakate für das Wiener Konzerthaus affichiert – natürlich ungewollt, aber wie als Symbole für den Stillstand für das Kulturleben einer ganzen Stadt.

"Ich hab‘ dann zweimal lang geschlafen", erzählt Beck über die erste Zeit des Shutdowns in einem Wiener Kaffee, wo wir mittlerweile nicht nur wegen der frischen Oktoberluft wieder im Freien sitzen, "und mich dabei nicht gut gefühlt." Was folgte, war quasi ein Auftrag an sich selbst, der ihn von März bis Juni 2020 in sämtliche Ecken von Wien geführt hat.

Wer eine Art Corona-Kunst erwartet, ist hier fehl am Platz. "Es ist im gesamten Buch keine einzige Maske zu sehen", sagt Beck und das sofort als ersten Satz eines anregenden Gesprächs über Wien während der Pandemie. Seine Wien-Porträts, die jetzt allesamt in dem Band Wien pur erscheinen, erzählen viele Geschichten darüber, wie Menschen mit dem Stadtraum umgehen – und auch damit, wie Corona dieses Verhalten verändert hat.

Diese, wie Beck sagt "ganz besondere Stimmung" vermittelt dieses Wien-Buch, und zwar nicht auf eine, wie man vielleicht vermuten könnte, bedrückende Art und Weise. Ganz im Gegenteil: Becks Wien-Bilder vermitteln vor allem Licht und viel Weite. Sonne und Himmel.

Volle Sonne und Auflicht!

Gelungen ist dem Fotografen, Jahrgang 1967, das aber mit einem "ganz engen Korsett", das er sich selbst auferlegt hat. Beck hat im Corona-Ausnahmezustand so fotografiert, wie er, der viel inszenierte Porträt-Fotografie macht, sonst nie arbeitet: "Volle Sonne und Auflicht", erklärt er: "Und nur ein Objektiv (Hasselblad Mittelformat, Anm.) und eine Blende."

Und er ist früh raus, erzählt er, fast jeden Tag, oft mehrmals zu den selben Orten, um die Sonne, die im Frühjahr 2020 wie zum Trotz gegen die pandemischen Zustände sehr viel geschienen hat, noch optimaler zu nutzen. Was sein fotografischer Blick gesehen hat, hat Beck gefallen, diese Rückeroberung des öffentlichen Raums: "Da war oft eine sehr gute Atmosphäre in der Stadt!"

Lukas Beck, "Wien pur". 29,90 Euro / 160 Seiten. Echomedia-Verlag, 2020

Präsentation: 20. 10., 18.30 Uhr, MQ

lukasbeck.com Cover: Echomedia

In seinem Vorwort zum Fotoband Wien pur stellt sich der auch in Wien lebende Schriftsteller Daniel Wisser, die beiden kennen sich nicht persönlich, Lukas Beck als einen Menschen vor, "der gern Fahrrad fährt, aber am liebsten zu Fuß unterwegs ist." Nämlich bis an die Grenzen der Stadt.

"Das Rote Wien kann schon was", sagt Beck so als würde er sich nachträglich in den Disput zwischen dem Schriftsteller Robert Menasse und dem ÖVP-Spitzenkandidaten Gernot Blümel einschalten wollen und kommt nicht nur über die Seestadt ins Schwärmen, die am Cover des Bandes zu sehen ist. "Und das Schöne zeigt die kleinste Dauer", zitiert Wisser den Wiener Dichter Heimito von Doderer und attestiert Becks Fotos eine unglaubliche Subtilität. "Mit dieser Kamera malt er Bilder", schreibt Wisser, "Wien, wie es einmal gewesen sein wird." (Mia Eidlhuber, ALBUM, 10.10.2020)

