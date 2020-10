Rechtsradikale wollten die demokratische Gouverneurin des US-Bundesstaats Michigan zu entführen. Die Hintergründe und warum Trump dadurch in Bedrängnis kommt

Bereits im April ist eine Gruppe bewaffneter Extremisten in das Parlamentsgebäude in Lasing, Michigan, eingedrungen. Darunter sollen mehrere Personen gewesen sein, die jetzt verhaftet wurden. Foto: REUTERS/Seth Herald

Das FBI hat im Bundesstaat Michigan einen Staatsstreich vereitelt. 13 Männer sind festgenommen worden. Sie haben anscheinend geplant, die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer zu entführen und das Parlamentsgebäude zu stürmen. Bei den Festgenommenen handelt es sich offenbar um sogenannte White Supremacists. Was genau in Michigan passiert ist, wieso US-Präsident Donald Trump vorgeworfen wird, diesen Staatsstreich provoziert zu haben, und wie sich die Vorfälle auf die Wahl in weniger als einem Monat auswirken könnten, erklärt Eric Frey vom STANDARD. (red, 9.10.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.