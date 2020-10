"Starmania"-Finale 2007 im ORF mit Moderatorin Arabella Kiesbauer und (von links) Gernot Pachernigg, Nadine Beiler und Tom Neuwirth. Foto: ORF/Ali Schafler

Wien – Das Gesangscasting "Starmania" kehrt nach zwölf Jahren Pause in den ORF zurück. Am Freitag bestätigte ORF1-Channelmanagerin Lisa Totzauer Ö3, was der STANDARD bereits berichtet hatte. Die Show soll "völlig überarbeitet" bereits Anfang des Jahres 2021 starten. Am Dienstag erfolgt demnach laut Totzauer der offizielle Castingaufruf.

Die erste Staffel des Gesangswettbewerbs lief im Herbst 2002 an, bis 2009 wurden vier Staffeln produziert. Die Show verhalf unter anderem Christina Stürmer, die in der ersten Staffel hinter Michael Tschugnall Platz zwei belegte, zu einer erfolgreichen Karriere als Sängerin.

Auch Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita, feierte erste Erfolge bei "Starmania", er landete 2006 hinter Nadine Beiler ebenfalls auf dem zweiten Platz. Moderiert wurde das Format von Arabella Kiesbauer. Wer die fünfte Staffel moderieren wird, ist noch nicht bekannt. (red, APA, 9.10.2020)