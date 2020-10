AMD stellt neue Ryzen-Chips vor Grafik: AMD

Ein Monat nach Intel aktualisiert nun auch AMD seine Prozessoren, und die damit einhergehenden Versprechen sind nicht minder vollmundig. Mit dem Ryzen 9 5900X will man nicht weniger als den "besten Gaming-Prozessor der Welt" der Chiphersteller produziert haben.

Insgesamt wurden im Rahmen der Ryzen 5000-Serie vier neue CPUs für Desktop-Systeme vorgestellt, die alle etwas eint: Sie verwenden eine neue Zen 3 genannte Architektur. Für diese verspricht AMD eine gesteigerte Leistung von mindestens 20 Prozent im Vergleich zu den Vorgängern – und zwar sowohl bei Single- als auch Multi-Thread-Anwendung.

Alleine für die Leistung pro Takt (IPC) verspricht AMD einen Performancezuwachs von 19 Prozent. Dazu kommen dann noch Optimierungen an den Caches – jeder Kern kann nun auf 32 MB Level 3 Cache zugreifen – und anderen Komponenten wie der Sprungvorhersage. Mit all dem will man nicht zuletzt Intel den Rang ablaufen, das selbst vor einigen Monaten den Titel des schnellsten Gaming-Prozessors für sich beansprucht hat – und zwar mit dem Core i9-10900K.

Kerne

Das Topmodell bildet der Ryzen 9 5950X, der 16 Kerne hat, die mit einer nominalen Frequenz von 3,4 Ghz laufen, die via Boost aber kurzfristig auf 4,9 GHz angehoben werden kann. Der Ryzen 9 5900X hat zwar nur 12 Kerne, dafür aber eine Basisfrequenz von 3,7 GHz und einen Boost bei 4,8 GHz. Dann wären da noch Ryzen 7 5800X mit acht und der Ryzen 5 5600X mit sechs Kernen.

Alle diese Prozessoren sollen ab dem 5. November ausgeliefert werden. Der Preis fällt zum Teil ziemlich deftig aus: Er reicht von 299 US-Dollar für die schwächste Ausführung bis zu 799 US-Dollar für das Topmodell. (red, 9.10.2020)