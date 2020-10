Salzburgerin kam im Training in Sölden zu Sturz – Operation am Montag

Stephanie Resch bei einer Trainingseinheit.

Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Sölden – Riesentorlauf-Spezialistin Stephanie Resch hat sich eine Woche vor dem Start der neuen Weltcup-Saison eine schwere Verletzung zugezogen. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Freitag mitteilte, kam die Salzburgerin im Training in Sölden zu Sturz und erlitt dabei einen Riss des vorderen Kreuzbands sowie des Außenmeniskus im rechten Knie. Die Verletzung wurde in Salzburg diagnostiziert, am dortigen Uniklinikum erfolgt am kommenden Montag auch die notwendige Operation. (APA; 9.10.2020)