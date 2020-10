9.00 WAHL-SPEZIAL

Wien-Wahl Um 9.00 legen Puls 24 und Oe24.tv zur Wien-Wahl los. Um 14.00 steigt der Wiener Stadtsender W24 ein, ab 16.10 ist Servus TV dabei. ORF 2 beginnt seine Wahlsendungen um 16.00, eine erste Hochrechnung gibt es um ca. 17.40 Uhr. Der ORF macht da gemeinsame Sache mit Puls 24 und ATV, der um 16.45Meine Wahl startet. Ab 18.00 stellen sich die Spitzenkandidaten auf ORF 2 den Fragen Paul Tesareks, ab 18.30 denen von Karin Kramel auf Servus TV. Um 20.15 diskutieren Martin Kotynek (DER STANDARD), Rainer Nowak (Die Presse), Christian Nusser (Heute), Christian Rainer (Profil), Martina Salomon, (Kurier), Georg Wailand (Krone) das Wahlergebnis. Auf Puls 24 beginnt zeitgleich eine Debatte der Spitzenkandidaten. Bis 23.00, Puls 24, Oe24.tv, ORF 2, ORF 3, ATV, Servus TV, W24

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Proteste in Weißrussland und die Rolle Russlands und der EU Bei Paul Lendvai diskutieren Politologe Gerhard Mangott, Südosteuropa-Experte Florian Bieber, Cathrin Kahlweit (Süddeutsche Zeitung), Ivo Mijnssen (Neue Zürcher). Bis 12.00, ORF 2

20.05 THEMENABEND

Oktoskop: Viennale 2020 Viennale-Chefin Eva Sangiorgi bei Robert Buchschwenter über das Filmfestival. Bis 21.35, Okto

20.15 DRAMA

Das Geheimnis der falschen Braut(La Sirène du Mississipi, F/I 1969, François Truffaut) Louis Mahé (Jean-Paul Belmondo), Zigarettenfabrikant auf Réunion, lernt seine Frau (Catherine Deneuve) über ein Inserat kennen. Die Betrügerin macht sich mit seinem Geld davon. Truffaut zitiert in seiner meisterhaften Verfilmung eines Romans von Cornell Woolrich Meisterregisseure von Alfred Hitchcock bis Max Ophüls. Dem Hauptdarsteller ist um 22.15 die Doku Belmondo, der Unwiderstehliche gewidmet. Bis 22.15, Arte

Finden einander über ein Zeitungsinserat: Jean-Paul Belmondo und Catherine Deneuve in François Truffauts "Das Geheimnis der falschen Braut", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Arte/rtistes Associés/Films du Car

20.15 MILITÄRDRAMA

Verdammt in alle Ewigkeit(From Here to Eternity, USA 1953, Fred Zinnemann) Konflikte und Romanzen auf Hawaii in den Tagen vor dem Luftangriff von Pearl Harbour, von Fred Zinnemann nach dem Roman von James Jones mit einer famosen Besetzung in Szene gesetzt: Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr und Frank Sinatra in seiner Comeback-Rolle. Bis 22.45, Tele 5

22.30 NACH DER WIEN-WAHL

Im Zentrum: Was will Wien – und welche Lehren zieht der Bund? Die Klubobleute August Wöginger (ÖVP), Sigrid Maurer (Grüne), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) zur Wien-Wahl. Bis 23.25, ORF 2

22.30 SCIENCE-FICTION

Terminator 3 – Rebellion der Maschinen(Terminator 3 – Rise of the Machines, USA 2003, Jonathan Mostow) Eine unkaputtbare Terminatrix kommt mit bösen Absichten aus der Zukunft, der alte Terminator (Arnold Schwarzenegger) stellt sich dem Kampf. Fazit: ein mit Steroiden aufgepumptes, selbstironisches B-Movie. Bis 0.40, RTL Zwei

(Karl Gedlicka, 11.10.2020)