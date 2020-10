Otto Sander in Wim Wenders "In weiter Ferne, so nah!" und der "Soundtrack der Freiheit"

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: Ungleichbehandlung für Modellflugplätze, Zugang zum Wasserzähler, ungleiche Urteile nach ärztlichen Fehlern bei Geburten. Bis 19.00, ORF 2

19.20 MAGAZIN

Soundtrack der Freiheit Musik aus Ost und West beflügelte den Aufbruch zur Zeit des Mauerfalls 1989. Die Dokumentation spürt den Hymnen und Hoffnungen von damals nach und fragt, was daraus wurde. Bis 20.00, 3sat

20.15 FÜR IMMER

Ziemlich beste Freunde (Intouchables, F 2011, Olivier Nakache / Eric Toledano) Seit einem Unfall ist der wohlhabende Pariser Philippe (François Cluzet) querschnittgelähmt. Finanzielle Sorgen hat er nicht, Freude am Leben auch nicht. Das ändert sich, als Exsträfling Driss (Omar Sy) sein Pfleger wird. Nach einer wahren Begebenheit erzählt der Film großartig und witzig die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft.

Bis 22.00, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

100 Jahre Südtirol – Zerrissen zwischen den Mächten Die turbulente und leidvolle Geschichte und der Bezug zu Österreich. Zeitzeugen wie Fritz Molden und Gerd Bacher berichten über Italianisierung im Faschismus und die Attentate der 1960er. Experten wie Hans Karl Peterlini oder Michael Gehler und Politiker wie Andreas Khol, Wendelin Weingartner oder Luis Durnwalder ziehen Bilanz. 21.10 Ein Porträt Silvio Magnagos, des langjährigen Obmann der Südtiroler Volkspartei. 22.00 Über die Anschläge der Südtirol-Aktivisten. Bis 22.55, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Jebel Irhoud Die Entdeckung 300.000 Jahre alter Homo-sapiens-Fossilien in Marokko stellt die Geschichtsschreibung auf den Kopf. Eine wissenschaftliche Abenteuerreise, die die Vorstellung vom Ursprung und Entwicklungsprozess der menschlichen Spezies revolutioniert. Bis 21.40, Arte

21.45 TALK

Seriös – Das Serienquartett Wochenendorientierungshilfe für den nächsten Binge: Sarah Kuttner, Emily Thomey, Hanna Huge und Robert Hofmann besprechen Serien, dieses Mal Verschwiegen (Defending Jacob), abrufbar auf Apple TV+. Bis 22.00, One

23.20 DISKUSSION

Philosophie: Liberalismus, das Gesetz der Stärkeren? Mit dem Begriff werden heutzutage vor allem Ungleichheiten verbunden. Moderator Raphaël Enthoven diskutiert mit Experten Für und Wider. Bis 23.50, Arte

23.30 TECHNOKRISE

Sneakers – Die Lautlosen (Sneakers, USA 1992, Phil Alden Robinson) Techno-Fantasy mit Staraufgebot: Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier, Ben Kingsley und River Phoenix geraten zwischen die Fronten des FBI und einer Verbrecherorganisation: "We could tell you what it’s about. But then, of course, we’d have to kill you." Bis 1.25, ZDF

Robert Redford hat die richtigen Schach- und Raubzüge einstudiert: "Sneakers – Die Lautlosen". Foto: ZDF und Melinda Sue Gordon

23.45 A Most Violent Year (USA 2014, Jeffrey C. Chandor) Abel Morales (Oscar Isaac) hat es als Einwanderer aus Mexiko in die Vereinigten Staaten als Händler von Heizöl weit gebracht. Im Gegensatz zu vielen Kollegen in der Branche tritt er als ehrlicher Geschäftsmann auf. Eine Seltenheit Anfang der 1980er-Jahre in New York. Doch ein Überfall bringt seine Moral ins Wanken. Bis 1.45, 3sat

0.40 OTTO SANDER

In weiter Ferne, so nah! (D 1993, Wim Wenders) Otto Sander als Engel Cassiel, der sich wie Bruno Ganz auf die Menschenseite schlägt, Horst Buchholz als Waffenschieber und Pornohändler, Willem Dafoe als die Zeit selbst und Heinz Rühmann als deutsche Geschichte aus der Sicht des kleinen Mannes. Bis 3.00, NDR

(Doris Priesching, 10.10.2020)