Aserbaidschans Präsident Alijew will eine militärische Lösung in der Kaukasus-Region. Die Außenminister Armeniens und Aserbaidschans konferierten in Moskau

Aserbaidschanischer Beschuss hat in Stepanakert viel zerstört. Foto: imago images/Agencia EFE

Stepanakert/Eriwan/Baku – Im Konflikt um die Südkaukasus-Region Bergkarabach haben die verfeindeten Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan in Moskau direkte Gespräche aufgenommen. Das russische Außenministerium veröffentlichte am Freitag ein Foto, das die Außenminister beider Konfliktparteien am Verhandlungstisch zeigt. Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew bezeichnete die Gespräche als letzte Gelegenheit, um zu einer friedlichen Lösung in dem Konflikt zu kommen.

Das russische Außenministerium veröffentlichte ein Foto des Zusammentreffens der Außenminister Armeniens und Aserbaidschans in Moskau. Foto: imago images/ITAR-TASS

"Wir geben Armenien eine Chance, den Konflikt friedlich zu lösen. Dies ist ihre letzte Chance", sagte Alijew in einer Fernsehansprache. Allerdings werde es "keine Verhandlungen" geben, falls Armeniens Außenminister die Haltung einnehmen werde, dass Bergkarabach zu Armenien gehöre. "Wir werden unser Land zurückgewinnen und unsere territoriale Integrität wiedererlangen", betonte Alijew.

Sein Land habe mit der Armee neue Fakten geschaffen, sagte Alijew. Es sei klargeworden, dass es eine militärische Lösung des Konflikts gebe. Zwar könnten Verhandlungen stattfinden, aber nur wenn Armenien nicht weiter Bergkarabach als ein Teil seines Gebiets beanspruche.

Aserbaidschans Präsident Alijew spricht auf Twitter von einem Befreiungskrieg.

Schwelender Konflikt

Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt um Bergkarabach und angrenzende Gebiete war Ende September wieder aufgeflammt. Armenien und Aserbaidschan machen sich gegenseitig für Angriffe auf zivile Einrichtungen und die Zivilbevölkerung verantwortlich. Die genaue Zahl der Opfer ist unklar, doch wurden bereits hunderte Menschen getötet. Zehntausende flohen aus der umstrittenen Region.

Diese Frau in Stepanakert greift notfalls selbst zur Waffe. Foto: imago images/Agencia EFE

Bergkarabach hatte während des Zerfalls der Sowjetunion einseitig seine Unabhängigkeit erklärt. Darauf folgte in den 90er Jahren ein Krieg mit 30.000 Toten. Die selbsternannte Republik Bergkarabach wird bis heute international nicht anerkannt und gilt völkerrechtlich als Teil Aserbaidschans. Sie wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt.

Zu den Gesprächen nach Moskau eingeladen hatte Russlands Präsident Wladimir Putin nach Telefonaten mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan. Ziel der Gespräche unter der Vermittlung des russischen Außenministers Sergej Lawrow ist nach Kreml-Angaben ein Ende der Kämpfe. (AFP, Reuters, 9.10.2020)