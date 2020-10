Speziell in Paris schwer zu schlagen, kaum zu stoppen: Rafael Nadal. Foto: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Paris – Rafeal Nadal ist am Freitag in Paris zum bereits 13. Mal ins Finale der French Open eingezogen. Der Weltranglistenzweite besiegte den Argentinier Diego Schwartzman in drei Sätzen mit 6:3, 6:3 und 7:6 (0) und peilt nun seinen French-Open-Titel an, womit er mit Roger Federer in der Allzeit-Bestenliste (20. Major-Erfolge) gleichzöge.

Schwartzman hat im Viertelfinale Dominic Thiem in fünf Sätzen niedergerungen, gegen den spanischen Sandplatzkönig hatte er im Endeffekt keine Chance.

Im Finale am Sonntag trifft Nadal auf den Sieger des zweiten Halbfinalspiels Novak Djokovic vs. Stefanos Tsitsipas. Das Duell zwischen dem Weltranglistenersten und dem im ATP-Ranking als Sechsten gereihten Griechen findet im Anschluss statt. (red, 9.10.2020)