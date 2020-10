[Wien-Wahl] Mehr als eine Million Wiener sind am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme für den Gemeinderat abzugeben. 382.214 haben im Vorfeld eine Wahlkarte beantragt.

[Gesundheit] Im Lockdown wurden 40 Prozent weniger gynäkologische Karzinome entdeckt.

[Panorama] Neues Ungemach und offene Fragen vor Ischgl-Kommissionsbericht.

[Podcast] Staatsstreich vereitelt – Wie gefährlich sind White Supremacists?

[Wirtschaft] Palmers-Chef Wieser: "Der Handel überlebt keinen zweiten Lockdown".

[Langzeitbeobachtung] Birgit Hebein: Links der Mimimitte.

Ludwig der Freundliche: Michael Ludwig in der Langzeitbeobachtung.

[Etat] Kahlweit: "In Österreich gibt es ein Wiedergängertum von Missetätern". "Süddeutsche"-Journalistin Cathrin Kahlweit über einen selbstgerechten Kanzler, das "Zirkuspferd" Strache und die Probleme der Grünen.

[Wohnungssuche] Provisionsfreie Wohnungen in ganz Wien auf einen Blick.

[Wetter] Von Westen her zieht eine Kaltfront über Österreich hinweg. Von Vorarlberg bis ins westliche Oberösterreich treffen Wolken und etwas Regen bereits am Vormittag ein, am Nachmittag breitet sich der Regen dann weiter aus, nur im Südosten der Steiermark und dem Südburgenland bleibt es bis zum Abend trocken. Bis 21 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Kärntner Landesfeiertag. 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung. Eine Zäsur in der Geschichte des Bundeslandes, die Spuren in der "Kärntner Seele" hinterlassen hat.