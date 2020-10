Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht

[Wien-Wahl] Im Porträt: Fünf Bezirkschefs, die in Wien hervorstechen

Frage und Antwort: Was wir Sonntagabend wissen und wie die Wahlkarten das Ergebnis beeinflussen

[International] Mexikos Regierung fordert Entschuldigung der Kirche bei Indigenen

Lukaschenko führte Gespräche mit Oppositionellen im Gefängnis

[Corona-Krise] Immer mehr Corona-Fälle: EU-Agentur führt neue Ampelfarbe ein

Wie und warum Frauen die Corona-Krise anders erleben

[Arbeitsrecht] In vielen Firmen beginnen nun die Mitarbeitergespräche. Wie ihr euch darauf vorbereiten könnt und was dabei zu beachten ist, erfahrt ihr hier.

[Umwelt] So wird Österreich klimaneutral: Grazer Forscher legen Plan bis 2040 vor

[Sport] 19-jährige Polin Swiatek gewinnt die French Open

[Wetter] Eine Kaltfront liegt über Österreich und bringt verbreitet dichte Wolken und Regen. Ein Tief über Oberitalien verstärkt den Regen im Süden, sodass hier der Regenschwerpunkt liegt. Am wenigsten regnet es ganz im Westen, in Vorarlberg gibt es am Nachmittag auch ein paar Auflockerungen. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1000 und 1500m, wobei sie im südlichen Ober- und Niederösterreich am tiefsten liegt. Bis 13 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Coming Out Day.