Österreichs Fußballteam trifft am Sonntag in der Nations League auswärts auf Nordirland. Ein intensives Spiel ist sehr wahrscheinlich, Franco Foda hat einen Plan

Michael Gregoritsch darf auf einen Einsatz im Windsor Park zu Belfast hoffen. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Ticker: Nations League: Nordirland vs. Österreich, So. 20.45 Uhr

Österreichs Fußballnationalmannschaft ist am frühen Freitagnachmittag von Klagenfurt aus fliegend in Belfast eingetroffen. Das Nations-League-Spiel gegen Nordirland findet zwar erst am Sonntagabend statt (20.45 Uhr, ORF 1), man wollte sich aber einen Puffer verschaffen. Schließlich grassiert die Corona-Pandemie. Für gute Trainingsbedingungen wurde gesorgt. Im Windsor Park sind 600 Zuschauer zugelassen, den zwölften Mann wird es bis zum Vorhandensein eines Impfstoffs nirgendwo geben. Teamchef Franco Foda erwartet eine intensive Partie: "Wir müssen alles investieren und an unsere Grenzen gehen. Die Nordiren geben nie auf und können auch gut Fußball spielen."

Im Vergleich zum freundschaftlichen 2:1 gegen Griechenland wird es viele personelle Veränderungen geben. Wobei Foda dies nicht öffentlich kundtat, er legte sich auf keine Zahl fest. Er sagte nur, dass Wolfsburgs-Ersatzkeeper Pavao Pervan im Tor bleibt und David Alaba "überall richtig gut spielen kann". Bei Bayern München ist er seit Monaten ein sehr guter Innenverteidiger, im Team wäre diese Position aber fast eine Verschwendung.

Die gegen die Griechen teilweise oder ganz geschonten Alaba, Xaver Schlager, Stefan Lainer, Michael Gregoritsch und Siegtorschütze Christoph Baumgartner werden wohl der Startformation angehören, auch Stefan Posch wird diesbezüglich dringend verdächtigt.

Bewährungsprobe

Der 32-jährige Pervan geht davon aus, dass im Windsor Park "einiges auf mich zu kommen wird". Zum Beispiel hohe Bälle nach Standards. "Es wird eine Bewährungsprobe." Ob er eine langfristige Perspektive hat, weiß er nicht. In der Hierarchie ist Pervan nur die Nummer drei hinter Alexander Schlager und Cican Stankovic. Die beiden sind außer Gefecht, der eine wegen Adduktorenproblemen, der zweite corona-bedingt. Bei Red Bull Salzburg gibt es drei Fälle, Stankovic befindet sich in Mannschaftsquarantäne.

Die Nordiren werden selbstbewusst, nahezu euphorisiert sein. Denn am Donnerstag haben sie in Sarajevo die Chance aufs EM-Ticket gewahrt, sie holten gegen Bosnien-Herzegowina ein 1:1 nach Verlängerung, gewannen das Elferschießen 4:3. Torhüter Bailey Peacock-Farrell wehrte einen Penalty ab. Schlagen sie am 12. November daheim die Slowakei, sind sie Teil der EM.

Rumänien, Österreichs Gegner am Mittwoch in Ploiesti, ist das nach einem 1:2 in Island sicher nicht. Für die ÖFB-Auswahl hatte das eine Auswirkung, sie trifft am 13. Juni 2021 in Bukarest nicht auf den Co-Gastgeber der Euro, sondern auf Georgien oder Nordmazedonien. Was Foda freudig zur Kenntnis nahm: "Sie hätten den Vorteil eines Heimspiels gehabt." Die Niederlande und die Ukraine sind ja seit der Auslosung fix. Sollten die Ukrainer ihre Form konservieren, schaut es übrigens echt gut aus. Sie unterlagen in einem Test Weltmeister Frankreich mit 1:7.

In Sarajevo haben die Nordiren gejubelt, Goalie Bailey Peacock-Farrell wurde gefeiert. In Belfast wollen dies die Österreicher verhindern. Foto: EPA/FEHIM DEMIR

Rekordinternationaler

Noch ist Nordirland und Nations League. Teamchef Ian Baraclough war nach dem Erfolg in Sarajevo einfach nur "stolz". Kapitän Steven Davis bestritt sein 120. Länderspiel und übertraf den bisherigen Rekordinternationalen Pat Jennings. Der 35-Jährige von den Glasgow Rangers erklärte den Sieg so: "Wir haben einfach gesagt, wir gehen raus und geben alles, war wir haben. Wir sind im Spiel geblieben und haben allen Problemen getrotzt. So ist unsere Mentalität."

Die Nordiren können freilich auch anders, im September wurden sie daheim von Norwegen 1:5 gedemütigt. Österreich hatte drei Tage davor in Oslo 2:1 gewonnen.

Foda ist in Belfast "auf Sieg eingestellt. Es ist ausschlaggebend, wie wir auftreten. Fußballerisch haben wir mehr Qualität. Wir müssen die zweiten Bälle holen."

Die Bilanz ist ausgeglichen, elf Spiele, vier Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen, Torverhältnis 18:18. In der verwichenen Nations League (Ende 2018) behielt Österreich die weiße Weste, 1:0 im Happel-Stadion und 2:1 im Windsor Park. Foda: "Das ist Vergangenheit, hat nichts zu bedeuten." (Christian Hackl, 11.10.2020)