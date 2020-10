Warum keine Sprengelkarte?

Bei der Wien-Wahl 2020 wurden so viele Wahlkarten beantragt wie noch nie zuvor, nach Schätzungen werden bis zu 40 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme dieses Mal per Wahlkarte abgeben. In den Wahlsprengeln – der kleinsten räumlichen Einheit in der Wahlergebnisse ausgezählt werden – werden aber nur die Urnenstimmen gezählt, die Wahlkarten sowie die Stimmen der EU-Bürgerinnen und -Bürger dagegen werden auf Bezirksebene gesammelt.

Wir haben uns daher dieses Jahr dagegen entschieden, eine Sprengelkarte zu veröffentlichen, deren Darstellung möglicherweise nur etwas über die Hälfte der Wahlberechtigten repräsentieren würde. Dafür sehen Sie in der obigen Bezirkskarte bereits am Wahlabend nicht wie üblich nur die ausgezählten Stimmen, sondern eine Hochrechnung auf das Gesamtergebnis inklusive der Wahlkartenstimmen und der Stimmen der EU-Bürgerinnen und -Bürger, das erst in den kommenden Tagen feststeht.

Sollten Sie die Wahlsprengel trotz der beschränkten Aussagekraft interessieren, können Sie eine entsprechende Karte auf der Website der Stadt Wien finden.