Foto: APA / Jakob Gruber

Wien – Zur Corona-Gefahr, die von den Tiroler Behörden offenbar gezielt heruntergespielt wurde, kommt nun der Bericht der Expertenkommission, der tiefe Einblicke in überaus chaotische Tage Anfang März im Tiroler Skiort Ischgl gewährt. Bei seiner Befragung schildert der Leiter der Bezirksbehörde, dass man von der Quarantäne-Ankündigung des Bundeskanzlers quasi am falschen Fuß erwischt wurde.

Maßgeblich zum Chaos beigetragen habe die Bundesregierung, berichten "Profil" und "ZiB 2" unter Berufung auf die Befragungsprotokolle der vom Land Tirol eingesetzten Expertenkommission unter Vorsitz des früheren Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes, Ronald Rohrer.

Sehr, sehr rasante Ausbreitung

Aber der Reihe nach. Am Freitag, 13. März, verkünden Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), dass Paznauntal und Sankt Anton am Arlberg sofort isoliert und unter Quarantäne gestellt werden. Sie sprechen von einer sehr, sehr rasanten Ausbreitung der Infektionen. Tausende Touristen packen daraufhin sofort ihre Koffer und verlassen das Skigebiet im Paznauntal überfallsartig.



Chaotische Szenen bei der Ausreise aus Ischgl im Februar. Auch die Polizei war überrumpelt. Foto: APA / Jakob Gruber

Mit dieser Maßnahme hatte die Bezirksbehörde offenbar nicht gerechnet. Es war wenig bis nichts vorbereitet für eine geordnete Ausreise – sowohl personell als auch logistisch. Weil man den Tag eigentlich nutzen wollte, um das Ausreisemanagement auf Schiene zu bringen, wie der zuständige Bezirkshauptmann laut dem Bericht zu Protokoll gab. Urlauberwechsel finde meist an Samstagen statt, "und wir wollten, dass am Samstag keine neuen Gäste mehr kommen und die alten Gäste ausreisen".

Nutzlose Checkpoints

So standen an diesem Freitagnachmittag wohl Polizisten an den Checkpoints, wer ausreiste, wurde allerdings nicht registriert. Ein Teil der mehr oder weniger freiwillig ausreisenden Gäste – nicht wenige berichten, von ihren Hotels und Pensionen unsanft auswaggoniert worden zu sein – trug zur Verbreitung in Tirol bei. Denn sie mussten sich in Innsbruck Hotelzimmer suchen, weil ihre Flüge erst am Samstag gingen.



Quarantäne? Fehlanzeige

An die zur Bekämpfung der Pandemie unerlässliche Quarantäne habe zu diesem Zeitpunkt niemand gedacht. Im Gegenteil. Die Bezirkshauptmannschaft wollte die notwendige Verordnung am Samstag erlassen und mit dem "Ausreisemanagement" beginnen – inklusive Checkpoints und Gästeausreiseblätter. Eine Quarantäne sei in der Planung des Landeseinsatzkommandos bis zum frühen Freitagvormittag nicht vorgesehen gewesen, zitiert "Profil" aus einer Stellungnahme des Landes Tirol.

Die erdachte Choreografie wurde demnach von der Bundesregierung empfindlich gestört, obwohl die für Verordnungen und Durchführung zuständigen Behörden in Tirol sind. Der Ankündigung des Bundeskanzlers hätte man sich schwer widersetzen können, rechtfertigte auch der stellvertretende Bezirkshauptmann von Landeck, Siegmund Geiger, die sich überstürzenden Ereignisse. Eine Verordnung oder Anweisung des Gesundheitsministeriums sei nicht vorgelegen, räumte der für Verordnungen und Erlässe formal zuständige Bezirkshauptmann Markus Maaß auf die Frage der Expertenkommission ein.

Chaos vermeiden

Wer nun für das Chaos verantwortlich ist, das zur Verbreitung von gut 11.000 Covid-19-Infizierten in ganz Europa führte? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Das Kanzleramt sagt, man habe die kurzfristige Bekanntgabe der Maßnahme mit den Tiroler Behörden vereinbart, um Chaos zu vermeiden. Zur überfallsartigen Verkündigung samt Verhängung der Quarantäne habe es auch keine Alternative gegeben.

Vonseiten der Tiroler Behörden wiederum heißt es, es habe nicht einmal ausreichend Polizisten für die Checkpoints gegeben. Erst am Freitagabend hätten die von der Landespolizei in Innsbruck angeforderten Polizeischüler kommen sollen. (ung, 9.10.2020)