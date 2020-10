Wien – Eishockey-Ex-Meister Red Bull Salzburg hat am Freitag die Führung in der Bet-at-home-ICE-Liga übernommen. Die Salzburger drehten das Match bei den Black Wings Linz und siegten mit 6:3. Weitere Gewinner in der 5. Runde waren die Graz99ers, die einen 7:5-Erfolg gegen Innsbruck feierten und der KAC mit einem 3:1 im 330. Derby gegen den VSV. Die Vienna Capitals könnten mit einem Sieg gegen Südtirol am Samstag die Spitze zurückholen.

Salzburg machte bei den Linzern, die mit der Steinbach Group einen neuen Hauptsponsor präsentierten, zweimal einen Rückstand wett. Leihspieler John Jason Peterka, der von den Buffalo Sabres gedraftet worden war, gelang das 2:2, danach zogen die Gäste auf 4:2 davon. Auf den Anschlusstreffer durch Andreas Kristler (42. Minute), antwortete Taylor Chorney mit seinem zweiten Tor des Abends (46.) zum 5:3. Thomas Raffl setzte ins leere Tor den Schlusspunkt (59.).

Torflut in Graz

Die Fans in Graz sahen nicht weniger als ein Dutzend Tore. Die noch ohne den neuverpflichteten kanadischen Tormann Olivier Rodrigue angetreten Grazer starteten furios. Nach dem 4:0 in der 16. Minute musste Haie-Keeper Thomas McCollum für Rene Swette Platz machen, doch auch dieser vermochte drei weitere Treffer nicht zu verhindern. Mann des Spiels war Center Anthony Cameranesi mit vier Goals. Nach dem 0:7 legten die Tiroler los und kamen noch zu fünf Toren durch fünf verschiedene Spieler.

Wie Salzburg und Graz hält auch der KAC bei neun Punkten. Der Meister von 2019 hatte seine zwei bisherigen Saisonheimspiele verloren, doch im Derby ließ er sich auch durch einen Rückstand nicht bremsen. Martin Ulmer hatte die Villacher nach nur einer halben Minute in Führung geschossen, Dennis Sticha (3.), Thomas Hundertpfund (29./erster Derbytreffer nach 21 Matches ohne Tor) und Clemens Unterweger (48.) drehten aber das Match. Villach ist nun schon in neun Matches in Klagenfurt seit 2016 sieglos.

Dornbirn mit Startschwierigkeiten

Der VSV blieb bei drei Punkten und wurde von Dornbirn überholt. Die Bulldogs feierten nach 0:3-Rückstand in Fehervar einen 5:4-Erfolg nach Verlängerung, ihren zweiten Sieg der Saison. Den machte Anton Straka nach 3:13 Minuten der Overtime perfekt. Den Ungarn war 2:10 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich geglückt. (APA, 9.10.2020)

Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 5. Runde:

Freitag

Fehervar – Dornbirn Bulldogs 4:5 n.V. (3:0,0:1,1:3;0:1)

Black Wings Linz – Red Bull Salzburg 3:6 (1:1,1:3,1:2)

Graz99ers – HC Innsbruck Haie 7:5 (5:0,2:0,0:5)

KAC – VSV 3:1 (1:1,1:0,1:0)

Samstag

HCB Südtirol – Vienna Capitals 19.45