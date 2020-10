So sieht aktuell die "Corona-Ampel" der EU-Agentur ECDC aus. Berücksichtigt wird in diesem Modell für Europas Regionen und Bundesländer nur die 14-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Foto: ECDC

Das Infektionsgeschehen in der Corona-Krise nimmt in Europa stetig zu. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde zuletzt erstmals die Marke von 100.000 täglichen Corona-Neuinfektionen übersprungen. In Österreich wurde am Samstag mit 1.235 Neuinfektionen ein neuer Rekordwert erzielt.

Um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, hat das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ähnlich wie in Österreich ein Corona-Ampel-Modell entwickelt: Das aktuelle Infektionsgeschehen wird von der Agentur der Europäischen Union auf einer Europa-Karte gezeigt. Für die Einteilung in eine gewisse Farbe ist die 14-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ausschlaggebend. Heruntergebrochen wird auf größere Regionen oder Bundesländer: In Österreich etwa werden die neun Bundesländer ausgewiesen.

Neue Ampel-Farbe Dunkelrot

Aufgrund des massiven Anstiegs der Fallzahlen in Europa musste ECDC aber eine neue Farbe in ihrem Modell einführen, wie DER STANDARD in Erfahrung bringen konnte. Denn zuletzt waren etwa fast alle Regionen in Spanien, Frankreich oder Tschechien bereits rot eingefärbt – was mit mehr als 120 Fällen pro 100.000 Einwohnern der bislang höchsten Stufe entsprach. Auch Wien fiel als einziges Bundesland in Österreich in diese Kategorie.

Neben Rot wurde in der nunmehr sechsteiligen Farbskala mit Dunkelrot eine neue Kategorie eingeführt. Diese wird bei mehr als 240 Fällen pro 100.000 Einwohnern vergeben. Und diese Farbe findet sich bereits in einzelnen Regionen in Großbritannien, Spanien, Frankreich und fast ganz Tschechien.

Österreich deutlich hinter Ländern wie Spanien oder den Niederlanden

Bei der 14-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern weist nach Ländern gerechnet Tschechien mit 398 Fällen den bei weitem höchsten Wert auf. Ein sehr großes Infektionsgeschehen in den Kalenderwochen 39 und 40 wurde auch in Spanien (307 Fälle), den Niederlanden (304 Fälle), Belgien (278 Fälle), Frankreich (260 Fälle) oder Großbritannien (218 Fälle) verzeichnet. Österreich liegt mit 128 Fällen in der 14-Tage-Inzidenz doch recht deutlich hinter diesen Ländern.

Insgesamt wurden laut der EU-Behörde ECDC in Spanien bisher rund 850.000 Corona-Infizierte registriert, gefolgt von Frankreich (672.000), Großbritannien (562.000), Italien (338.000) und Deutschland (315.000). Für Österreich wurden in dieser Vergleichstabelle mit Stand 9. Oktober knapp 53.000 Fälle ausgewiesen. (David Krutzler, 10.10.2020)