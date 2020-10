Die psychologische Diagnostik liefert verschiedene Ansätze und Verfahren menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten messbar und objektivierbar zu machen. Aktuelle Ereignisse wie die Coronakrise oder die Ibiza-Affäre haben uns gezeigt, dass es auch in der Politik um ein bestimmtes Anforderungsprofil gehen sollte und nicht nur um Ideologie oder Parteibuch. Für einen guten Politiker ist, analog zu einem guten Manager in der Privatwirtschaft, eine Balance aus einer ausgeglichenen, gereiften und stabilen Persönlichkeit und einer damit verbundenen kognitiven Bandbreite unerlässlich. Die momentane Bundesregierung und vor allem Bundeskanzler Sebastian Kurz konnte lange auf ideale Imagewerte und eine relativ hohe Zufriedenheit in der Bevölkerung blicken.

Mit den Corona-Maßnahmen findet nun aber ein Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung statt und die Fähigkeiten und die Kompetenz der Regierungsmitglieder und der gesamten Bundesregierung werden zunehmend in Frage gestellt. Eigentlich beste Rahmenbedingungen für die Opposition, allen voran die SPÖ, sich rechtzeitig in Stellung für kommende Wahlen zu bringen. Hier wird es aber um ein Kontrastteam zur jetzigen Regierung gehen, welches auf mehreren Ebenen von der Kommunikationskompetenz über die sozial-emotionale Intelligenz bis hin zur abstrakten Problemlösungsfähigkeit geeignet ist, für die Wähler eine Alternative darzustellen.

Neues Set-up der SPÖ

Wie die Wien-Wahl erwiesen hat, befinden sich geeignete Personalreserven, abgesehen vom Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und seinem burgenländischen Kollegen Hans Peter Doskozil, in der Bundeshauptstadt. Pamela Rendi-Wagner hat zu lange ihre Chance verstreichen lassen, um die Bürger von ihrer Fähigkeit als bessere Kanzlerin zu überzeugen. Bei ihr liegt die Problematik nicht in der abstrakten Intelligenz oder der medizinisch-fachlichen Kompetenz, sondern auf der in der Politik für Wahlen wesentlich wichtigeren sozialen Intelligenz, welche laut dem amerikanischen Psychologen Edward Lee Thorndike sinngemäß als die Fähigkeit beschrieben wird, andere Menschen zu verstehen und klug im Umgang mit ihnen zu handeln. Breitenwirksam und vermutlich ebenso auf der Mikroebene ist ihr dies anscheinend nicht wirklich gelungen.

Im Gegensatz dazu hat die Wiener Landespartei mit dem Team aus Michael Ludwig, Peter Hanke und Peter Hacker demonstriert, dass sie es auf lokaler aber vor allem im Reibungsprozess auf Bundesebene durchaus mit dem als unschlagbar geltenden ÖVP-Chef und seinem Team aufnehmen kann. Daraus folgt, dass, sehen wir vom derzeitigen Wiener Bürgermeister ab, Persönlichkeiten wie Hanke oder Hacker auch als Kanzlerkandidaten mit einer intelligenten Strategie und einem neuen potenziellen Koalitionspartner abseits der Grünen einsetzbar wären.

Rendi-Wagner hat ihre Chance als Chefin nicht genützt. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Politisches Planspiel - Strategische Allianz zwischen SPÖ und FPÖ

Lassen wir in einem politischen Planspiel einmal die Tatsache weg, dass es von Seiten der SPÖ immer deutliche Signale gegen eine Koalition mit den Freiheitlichen auf Bundesebene gab und schauen wir etwas über den mentalen Tellerrand. Schon Bruno Kreisky wagte das Experiment mit einer FPÖ, die damals von ihrer Genese von noch nationaleren Personen geprägt war. Fakt ist jedenfalls, dass die sozialdemokratische Bewegung mit diesem Schachzug gegen die ÖVP mehr als nur erfolgreich war. In einer polit-inhaltlichen Zangenbewegung wäre die SPÖ in der Lage, die ÖVP und die Grünen von links und rechts in die Mangel zu nehmen und somit herauszufordern. Wenn die ÖVP auf ihrer so neu entdeckten klaren Haltung bei der Migrationsthematik von der FPÖ unter Druck gesetzt würde und die SPÖ Stimmen von frustrierten Grünwählern zurückerobern könnte, dann wäre ein Kanzlerwechsel von ÖVP zur SPÖ möglich. Die SPÖ benötigt dazu aber eine Führungspersönlichkeit die in der Lage ist, ähnlich politflexibel wie Kurz, den wertetechnischen Gordischen Knoten zwischen SPÖ und FPÖ zu lösen. Eine Frage der Intelligenz auf mehreren Ebenen. (Daniel Witzeling, 13.10.2020)

