Flott unterwegs: Valtteri Bottas.

Foto: APA/AP/Lennon

Nürburgring – Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht von Startplatz zwei auf die Jagd nach dem Schumacher-Rekord. Der britische Mercedes-Pilot musste sich im Qualifying zum Grand Prix der Eifel auf dem Nürburgring seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) geschlagen geben. Dritter wurde Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull.

Gewinnt Hamilton das Rennen am Sonntag (14.10 Uhr/ORF und Sky), stellt er mit 91 Siegen die Bestmarke von Michael Schumacher ein. Am Samstag verfehlte der 35-Jährige die 97. Pole Position seiner Karriere knapp, in dieser Kategorie ist er mit weitem Vorsprung die Nummer eins. Auf dem Nürburgring stand Hamilton nur einmal auf Startplatz eins: vor sieben Jahren, als die Formel 1 letztmals in der Eifel Station machte.

An der letzten Stelle landete der Deutsche Nico Hülkenberg, der für den mit einer Magenverstimmung erkrankten Lance Stroll ohne jegliche Vorbereitung das Steuer des zweiten Racing Point übernahm. "Alles andere als der Rennsieg wäre eine Enttäuschung, ehrlich gesagt", scherzte Hülkenberg im TV-Interview.

Mercedes bleibt im Qualifying in diesem Jahr ungeschlagen. Bottas steht zum 14. Mal in seiner Karriere ganz vorne, in dieser Saison holte er sich zum dritten Mal die Pole. (sid, APA, 10.10.2020)