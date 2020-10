Am Samstag wandte sich US-Präsident Donald Trump nach seiner Covid-19-Erkrankung an hunderte Unterstützer vor dem Weißen Haus.

Foto: Reuters / Tom Brenner

Washington – Nach seiner Covid-19-Erkrankung ist US-Präsident Donald Trump seinem Leibarzt zufolge nicht mehr ansteckend. Das habe der jüngste Coronavirus-Test vom Samstagmorgen ergeben, teilte Sean Conley am Samstagabend (Ortszeit) in einem vom Weißen Haus verbreiteten Schreiben mit. Der Präsident könne nun, rund zehn Tage nach dem Auftreten erster Symptome, gemäß den Kriterien der Gesundheitsbehörde CDC seine freiwillige Quarantäne beenden, erklärte er.

Die Tests im Verlauf seiner Erkrankung hätten zudem eine abnehmende Viruskonzentration gezeigt, hieß es weiter. Er werde Trump, der wieder voll zu seinen Geschäften zurückkehre, weiter beobachten, erklärte Conley. Trump habe seit "weit mehr als 24 Stunden" kein Fieber mehr und alle Symptome hätten sich "verbessert", schrieb der Arzt. Conley machte aber keine Angaben dazu, welche Symptome bei Trump noch in welchem Maß feststellbar waren.

Erster Auftritt vor Anhängern

Der 74-jährige Trump hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und erkrankte daraufhin an Covid-19. Er wurde deswegen drei Tage im Krankenhaus behandelt und war am Montag ins Weiße Haus zurückgekehrt.

Von einem Balkon des Weißen Hauses aus wandte Trump sich am Samstag an mehrere Hundert Unterstützer, die sich auf einer Wiese vor dem Gebäude in Washington versammelt hatten. Ganz im Stile früherer Auftritte lobte Trump sich selbst und seinen Kurs bei der Verbrechensbekämpfung sowie in der Wirtschaftspolitik. Gleichzeitig gab er unbelegte Breitseiten gegen politische Rivalen ab. Seine Zuhörer hatten zwar Masken auf, kaum jemand hielt jedoch den zum Schutz vor einer Ansteckung empfohlenen Abstand zu anderen ein.

TV-Duell abgesagt

Die Veranstaltung wurde als "friedlicher Protest für Recht und Ordnung" deklariert, eines der zentralen Themen, mit denen Trump seine Basis für die Wahl am 3. November zu mobilisieren versucht. Der Auftritt markierte die Rückkehr des Amtsinhabers in den direkten Wahlkampf, nachdem er wegen seiner Corona-Infektion einige Termine hatte verschieben müssen. Weitere Auftritte sind von Montag bis Mittwoch in Florida, Pennsylvania und Iowa geplant. Das eigentlich für den 15. Oktober vorgesehene zweite TV-Duell gegen seinen Herausforderer Joe Biden wurde indes abgesagt, weil Trump es ablehnte, sich wie von den Organisatoren geplant virtuell mit seinem Rivalen zu messen statt auf einer gemeinsamen Bühne.

In landesweiten Umfragen liegt Trump deutlich hinter Biden. Allerdings steht es in einigen Bundesstaaten knapp, weshalb aufgrund des amerikanischen Wahlsystems sich letztendlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen anbahnen könnte. Während Trump immer wieder versucht, "law and order" in den Mittelpunkt des Wahlkampfs zu rücken, wirft Biden dem Präsidenten vor allem Versagen beim Umgang mit der Corona-Krise vor. Mehr als 213.000 Amerikaner sind bereits im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben. Über 7,7 Millionen Infektionen wurden bestätigt – so viele wie in keinem anderen Land. Alleine am Freitag verzeichneten die USA mehr als 58.000 neue Fälle, das war der höchste Stand seit zwei Monaten. (APA, 11.10.2020)