Update mit OxygenOS 11 wird seit kurzem an die Nutzer verteilt – auch für OnePlus 8 Pro

Das Android-11-Update für die OnePlus-8-Serie ist da. Foto: OnePlus

In den vergangenen Jahren war der Wettlauf darum, wer als erster Hersteller nach Google ein Update auf die neueste Android-Generation liefern kann, immer recht einseitig: Essential konnte üblicherweise bereits am selben Tag mit einer entsprechenden Aktualisierung aufwarten. Mittlerweile gibt es den von Android-Gründer Andy Rubin betriebenen Hardwarehersteller allerdings nicht mehr, also darf heuer jemand anderes diese Position für sich beanspruchen.



Update

OnePlus hat mit der Auslieferung von Android 11 für OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro begonnen. Die Oxygen OS 11 genannte Software bringt neben all den von Google vorgenommenen Verbesserungen an der Plattform auch noch einige für den Hersteller spezifische Neuerungen. Dazu gehört das lange erwartete Always-On-Display, über das auch bei gesperrtem Bildschirm zentrale Informationen wie Zeit und Benachrichtigungen in einer Minimalansicht dargestellt werden. Zudem gibt es nun eine Schnelleinstellung für den Dark Mode. Vor allem aber hat OnePlus das Design vieler seiner Apps überarbeitet, wobei man recht augenscheinliche Anleihen bei Samsungs OneUI genommen hat.

Der stabilen Version war ein – vergleichsweise kurzes – öffentliches Beta-Programm vorangegangen. Das jetzige Update ist nun rund 2,8 GByte groß geworden. Es wird in Wellen an die Nutzer verteilt, was auch bedeutet, dass es nicht alle sofort bekommen. Abzuwarten bleibt allerdings, ob OnePlus heuer die Softwarequalität besser im Griff hat: Im Vorjahr musste man die ersten Updates wieder zurückziehen, die Nutzer hatten sich über zahlreiche Fehler beklagt.

Ausblick

Als nächsten Schritt will OnePlus nun an den Updates für andere Geräte arbeiten. So sollen auch OnePlus 7T Pro, 7T, 7 Pro, 7, 6T, 6, und OnePlus Nord eine Aktualisierung auf OxygenOS 11 erhalten. Einen exakten Zeitplan nennt der Hersteller dabei allerdings nicht.

OnePlus dürfte auch einer der ersten Hersteller sein, die ein neues Gerät mit Android 11 auf den Markt bringen: Bereits kommende Woche soll das OnePlus 8T der Öffentlichkeit präsentiert werden – und zwar von Haus aus mit Googles aktuellster Softwareversion. (apo, 11.10.2020)