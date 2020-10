700 MHz-Bereich soll laut Bericht nicht unterstützt werden – Könnte in einigen Ländern für Probleme sorgen

So könnte das iPhone 12 aussehen: Renderings von Everything Apple Pro auf Basis bisheriger Leaks. Foto: Everything Apple

Die neue iPhone-Generation soll nur einen unvollständigen 5G-Support aufweisen, wie die Zeitung "The Telegraph" berichtet. Und das könnte dazu führen, dass die 5G-Unterstützung in einigen Ländern vorerst theoretisch bleibt – allen voran in Großbritannien. Das iPhone 12 könne sich nämlich nicht mit dem dort vorherrschenden 700-MHz-Netz verbinden, schreibt das Blatt.

Hintergrund

Das was meist unter dem Sammelbegriff 5G bezeichnet wird, setzt sich in Wirklichkeit aus einem Sammelsurium von Frequenzbereichen zusammen. Niedrige Frequenzen wie 700 MHz werden eingesetzt, um die Reichweite von Mobilfunknetzen zu vergrößern. Damit können entlegene Gegenden besser erreicht und weniger Sendemasten eingesetzt werden.

In Österreich verwenden die Mobilfunker derzeit hingegen Frequenzen im Bereich von 3,4 bis 3,8 GHz für ihre 5G-Netze. Diese sollten auch mit der neuen iPhone-Generation zusammenarbeiten. Sollte sich der Bericht bestätigen, wäre dies aber trotzdem auch für heimische Kunden eine erhebliche Einschränkungen. Immerhin wurden erst vor wenigen Wochen auch sechs Blöcke im 700-MHz-Band versteigert, und die Mobilfunker wollen diese in Zukunft natürlich auch nutzen. Käufer des iPhone 12 hätten dann aber wenig davon.

Viele Beschränkungen

Überhaupt ist die Situation rund um 5G derzeit weiterhin reichlich verworren. So verzichten etwa viele Hersteller bei ihren globalen Modellen auf den mmWave-Support, der mit besonders hohen Frequenzen auch die größten Geschwindigkeiten verspricht. Diesen bieten bisher aber nur US-Provider an, und auch hier ist die reale Nutzbarkeit aufgrund der sehr schlechten Ausbreitungseigenschaften begrenzt. Dazu kommt, dass mmWave im Smartphone einen sehr aufwändigen Antennenaufbau erfordert, und damit auch die Kosten für das Smartphone deutlich erhöht – zwischen 50 und 100 US-Dollar wurden hier in der Vergangenheit genannt.

Ausblick

Ob sich diese Befürchtungen bewahrheiten, sollte sich jedenfalls bereits recht bald herausstellen. Das iPhone 12 soll nämlich bereits am Dienstag vorgestellt werden. (apo, 11.10.2020)