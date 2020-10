Muss nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt stehen – "The Premiere" unterstützt 4K und HDR10+ mit bis zu 2.800 Ansi-Lumen

"The Premiere" nimmt relativ wenig Platz ein. Foto: Samsung

Fernseher mögen in den vergangenen Jahren immer größer geworden sein, doch wer eine passende Wand hat, der mag schon einmal über die Anschaffung eines Beamers nachgedacht haben. Immerhin kann dieser eine noch deutlich größere Fläche ausfüllen. Einer der Nachteile dabei ist der Platzbedarf und die Montage im richtigen Abstand. Diese Nachteile soll nun ein neues Gerät von Samsung beseitigen.

Anderer Ansatz

Unter dem Namen "The Premiere" hat Samsung nun einen Laserprojektor vorgestellt. Dessen Vorteil im Vergleich zu einem klassischen Beamer: Er muss nur wenige Zentimeter von jener Wand, die zur Projektion verwendet wird, entfernt stehen. Trotzdem schafft er eine Bildgröße von bis zu 130 Zoll, was also einer Diagonale von mehr als drei Metern entspricht.

Doch auch sonst können sich die Eckdaten sehen lassen: Es gibt 4K-Support samt der Unterstützung von HDR10+. Die stärkste Ausführung von "The Premiere" bietet eine Helligkeit von 2.800 Ansi-Lumen, ein etwas günstigeres Modell bringt noch immer 2.200 Ansi-Lumen zusammen. Dieses ist auf 120 Zoll beschränkt. Ein Vorteil der gewählten Technologie ist die Langlebigkeit: Die Laser sollten erheblich länger durchhalten als die Lampe eines Beamers.

Audio und Software

Für den guten Klang hat "The Premiere" ein 40-Watt-Audiosystem mit 4.2-Kanälen integriert. Dies zumindest beim Topmodell. Die schwächere Ausführung muss mit 30 Watt und 2.2 Kanälen auskommen. Als Software läuft auf dem Laser-Projektor das Linux-basierte Tizen, das auch in klassischen Smart TVs des südkoreanischen Unternehmens zu finden ist. Als Sprachassistent stehen Alexa und Bixby zur Wahl.

In den USA soll "The Premiere" bereits ab dem 16. Oktober verkauft werden. Der Preis ist wie zu erwarten hoch, aber auch nicht komplett aus der Welt: Der stärkere LSP9T ist mit 6.499 Dollar angegeben, der LSP7T kostet hingegen 3.499 Dollar. Samsung verspricht, dass der Laserprojektor bald auch in anderen Regionen angeboten werden soll – darunter auch Europa. (apo, 11.10.2020)